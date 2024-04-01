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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Засуха водоемов является одной из причин сокращения численности птиц в Ростовской области

Численность птиц сократилась в Ростовской области

1 апреля 2024, 16:11
Фото: pxhere.com
Засуха водоемов является одной из причин сокращения численности птиц в Ростовской области
Засуха водоемов является одной из причин сокращения численности птиц в Ростовской области, заявил зоолог Александр Липкович.

Эксперт рассказал в интервью «КП — Ростов-на-Дону», что в регионе изменилось соотношение птиц. На это влияет множество факторов. Например, охота. Так, в Ростовскую область стали реже прилетать журавли. На них любят охотиться в восточных странах, а потому не все журавли долетают до региона.

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Важную роль играют также засуха и загрязнение водоемов. Они страдают от отравлений и слива загрязняющих веществ. Погибают птицы в регионе и от инфекций — например, от птичьего гриппа.

Ранее зоолог Алексей Тихонов рассказал, почему в Ростове стало меньше воробьев.

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