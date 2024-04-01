Численность птиц сократилась в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Эксперт рассказал в интервью «КП — Ростов-на-Дону», что в регионе изменилось соотношение птиц. На это влияет множество факторов. Например, охота. Так, в Ростовскую область стали реже прилетать журавли. На них любят охотиться в восточных странах, а потому не все журавли долетают до региона.
Важную роль играют также засуха и загрязнение водоемов. Они страдают от отравлений и слива загрязняющих веществ. Погибают птицы в регионе и от инфекций — например, от птичьего гриппа.
Ранее зоолог Алексей Тихонов рассказал, почему в Ростове стало меньше воробьев.