Численность птиц сократилась в Ростовской области

Эксперт рассказал в интервью «КП — Ростов-на-Дону», что в регионе изменилось соотношение птиц. На это влияет множество факторов. Например, охота. Так, в Ростовскую область стали реже прилетать журавли. На них любят охотиться в восточных странах, а потому не все журавли долетают до региона.