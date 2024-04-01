Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В интервью «Блокноту» она рассказала, что температура воздуха в апреле в среднем будет выше нормы. Осадки же будут умеренными. В Приазовье возможен даже их дефицит.
В начале месяца в регионе будет сухо и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, а вечером до +11. Порывы ветра не превысят 14 метров в секунду. Дожди с грозами придут в регион ориентировочно с 5 апреля. Однако значительного похолодания они не принесут.
Ждать понижения температуры стоит с 15 апреля. В середине месяца в области даже возможны ночные заморозки.
Ближе к концу апреля тепло снова вернется в регионе. Столбики термометров днем достигнут +20 градусов. По югу возможно потепление и до +27 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области.