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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле

Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле

1 апреля 2024, 15:16
Фото: Pxhere
Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле
Дожди с грозами и заморозки обрушатся на Ростовскую область в апреле, заявила глава гидрометцентра Елена Назарова.

В интервью «Блокноту» она рассказала, что температура воздуха в апреле в среднем будет выше нормы. Осадки же будут умеренными. В Приазовье возможен даже их дефицит.

В начале месяца в регионе будет сухо и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, а вечером до +11. Порывы ветра не превысят 14 метров в секунду. Дожди с грозами придут в регион ориентировочно с 5 апреля. Однако значительного похолодания они не принесут.

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Ждать понижения температуры стоит с 15 апреля. В середине месяца в области даже возможны ночные заморозки.

Ближе к концу апреля тепло снова вернется в регионе. Столбики термометров днем достигнут +20 градусов. По югу возможно потепление и до +27 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области.

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