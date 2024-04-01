Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле

В начале месяца в регионе будет сухо и тепло. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, а вечером до +11. Порывы ветра не превысят 14 метров в секунду. Дожди с грозами придут в регион ориентировочно с 5 апреля. Однако значительного похолодания они не принесут.