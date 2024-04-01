Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала плюсы занятий йогой

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Важно, чтобы занятия приносили удовольствие и проводились под руководством опытного инструктора. Инструктор Александра Чуркина отмечает, что йога полезна для всех — мужчин, женщин и детей, при условии правильного выполнения упражнений. Она помогает улучшить гибкость, координацию и силу тела, что особенно полезно для мужчин, занимающихся спортом, пишет pravda.ru.
Однако йога не только физически полезна, но и способствует психическому благополучию. Регулярная практика может снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние человека. Ведь в йоге используются дыхательные техники и медитативные практики, позволяющие контролировать эмоции и снимать напряжение.
Для детей тоже есть много пользы от занятий йогой. Она помогает улучшить концентрацию и память, что положительно сказывается на учебном процессе. Дети, которые практикуют йогу, обычно лучше фокусируются на уроках в школе.