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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала плюсы занятий йогой

1 апреля 2024, 07:23
Практика хатха-йоги становится все более популярной в современном обществе. Люди занимаются йогой как дома, так и в спортивных залах, а некоторые даже предпочитают посещать для этого индийские храмы.

Важно, чтобы занятия приносили удовольствие и проводились под руководством опытного инструктора. Инструктор Александра Чуркина отмечает, что йога полезна для всех — мужчин, женщин и детей, при условии правильного выполнения упражнений. Она помогает улучшить гибкость, координацию и силу тела, что особенно полезно для мужчин, занимающихся спортом, пишет pravda.ru.

Однако йога не только физически полезна, но и способствует психическому благополучию. Регулярная практика может снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние человека. Ведь в йоге используются дыхательные техники и медитативные практики, позволяющие контролировать эмоции и снимать напряжение.

Для детей тоже есть много пользы от занятий йогой. Она помогает улучшить концентрацию и память, что положительно сказывается на учебном процессе. Дети, которые практикуют йогу, обычно лучше фокусируются на уроках в школе.

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