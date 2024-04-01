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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в апреле 2024

Какие законы вступают в силу в Ростовской области с апреля

1 апреля 2024, 11:53
Фото: Allen Allen/cc by 2.0/flickr.com
Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в апреле 2024

Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в апреле

Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta о важных законодательных изменениях, которые вступили в силу с первого апреля 2024 года. Нововведения затронут будущих автомобилистов, получателей социальных пенсий, призывников и ростовчан, желающих выполнить перепланировать квартиру.

С чем столкнуться будущие водители автомобилей

По словам юриста, с 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в регламент по сдаче практического экзамена для получения прав на вождение автомобиля.

«Раньше во время вождения автомобиля можно было набрать пять штрафных баллов. Теперь допускается семь», — отмечает Антон Габович.

Также, по словам эксперта, если будущий автомобилист не сдал три раза экзамен по вождению, то на пересдачу можно было прийти через один месяц и не позднее трех месяцев со дня последней попытки.

Также, по словам эксперта если будущий автомобилист не сдал три раза вождение, то на пересдачу можно было прийти через один месяц и не позднее трех месяцев со дня последней попытки сдать экзамен.Также, по словам эксперта если будущий автомобилист не сдал три раза вождение, то на пересдачу можно было прийти через один месяц и не позднее трех месяцев со дня последней попытки сдать экзамен.
Также, по словам эксперта если будущий автомобилист не сдал три раза вождение, то на пересдачу можно было прийти через один месяц и не позднее трех месяцев со дня последней попытки сдать экзамен.
Фото: pxhere
«Теперь этот промежуток увеличили от шести до девяти месяцев. То есть снова пробовать сдать экзамен на права можно будет лишь спустя полгода», — разъясняет юрист.

Повышение социальных пенсий

Собеседник рассказывает, что социальные пенсии повышают ежегодно. Их получают те ростовчане, у которых не хватает стажа на страховую пенсию. Повышение будет происходит автоматически, и составит 7,5%.

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Ежегодный весенний призыв на военную службу

По словам юриста, ежегодный весенний призыв на военную службу продлится до 15 июля. Призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет на срок службы один год.

«Призыв не является мобилизацией. Он проводится каждый год весной и осенью. Прохождение военной службы по призыву является конституционным долгом граждан», — уточняет эксперт.
Ежегодный весенний призыв на военную службуЕжегодный весенний призыв на военную службу
Ежегодный весенний призыв на военную службу
Фото: Изображение Midjourney
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Новации при перепланировке помещений

Юрист подчеркивает, что законодательные изменения уточняют понятие перепланировки помещения. Это касается необходимости внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости после перепланировки. Также конкретизируется момент завершения перепланировки.

«При этом сам порядок проведения перепланировки не меняется. К примеру, если ростовчанин собирается делать ремонт в квартире, то без изменения характеристик помещения его согласовывать не нужно. А если речь идет об изменении внутренних перегородок или желании добавить окно, такие работы потребуется согласовать», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в 2024 году.

Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
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