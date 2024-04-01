Какие законы вступают в силу в Ростовской области с апреля

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По словам юриста, с 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в регламент по сдаче практического экзамена для получения прав на вождение автомобиля.
«Раньше во время вождения автомобиля можно было набрать пять штрафных баллов. Теперь допускается семь», — отмечает Антон Габович.
Также, по словам эксперта, если будущий автомобилист не сдал три раза экзамен по вождению, то на пересдачу можно было прийти через один месяц и не позднее трех месяцев со дня последней попытки.
«Теперь этот промежуток увеличили от шести до девяти месяцев. То есть снова пробовать сдать экзамен на права можно будет лишь спустя полгода», — разъясняет юрист.
Собеседник рассказывает, что социальные пенсии повышают ежегодно. Их получают те ростовчане, у которых не хватает стажа на страховую пенсию. Повышение будет происходит автоматически, и составит 7,5%.
По словам юриста, ежегодный весенний призыв на военную службу продлится до 15 июля. Призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет на срок службы один год.
«Призыв не является мобилизацией. Он проводится каждый год весной и осенью. Прохождение военной службы по призыву является конституционным долгом граждан», — уточняет эксперт.
Юрист подчеркивает, что законодательные изменения уточняют понятие перепланировки помещения. Это касается необходимости внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости после перепланировки. Также конкретизируется момент завершения перепланировки.
«При этом сам порядок проведения перепланировки не меняется. К примеру, если ростовчанин собирается делать ремонт в квартире, то без изменения характеристик помещения его согласовывать не нужно. А если речь идет об изменении внутренних перегородок или желании добавить окно, такие работы потребуется согласовать», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в 2024 году.