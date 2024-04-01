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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Московскому застройщику разрешили построить новый жилой район в Ростове

«Когда это закончится?»: столичной фирме дали построить в Ростове «вторую Левенцовку»

1 апреля 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Московскому застройщику разрешили построить новый жилой район в Ростове

Московской компании «Эталон» разрешили построить новый жилой район в Ростове

Компания «Эталон» займется «комплексным развитием территории» в Железнодорожном районе Ростова, сообщила пресс-служба девелопера.

«Эталон» завершил сделку по приобретению 65% в совместном предприятии, созданном для реализации крупного строительного проекта в Ростове. Речь идет о проекте комплексного развития территории в Железнодорожном районе. Застраивать домами там собрались только на первом этапе 300 гектаров земли. Затем площадь застройки хотят увеличить и до 800 гектаров. Построить планируется больше двух миллионов квадратных метров жилья.

Для сравнения — Левенцовский микрорайон сейчас занимает 800 гектаров земли.

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Заниматься документацией по проекту застройки «Эталон» начнет в 2025 году. Тогда же намечено и начало строительства.

В соцсетях ростовчане оказались шокированы планами такой застройки. Они пишут:

«Когда это закончится? От ЖК уже вдохнуть негде», «Нет, чтобы парк распланировать или школу, все пихают эти дома. Кто бы там жил только?».

Ранее дольщики ЖК «Город у реки» в Ростове обратились в Следком с жалобой на застройщика.

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