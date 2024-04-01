«Когда это закончится?»: столичной фирме дали построить в Ростове «вторую Левенцовку»

«Эталон» завершил сделку по приобретению 65% в совместном предприятии, созданном для реализации крупного строительного проекта в Ростове. Речь идет о проекте комплексного развития территории в Железнодорожном районе. Застраивать домами там собрались только на первом этапе 300 гектаров земли. Затем площадь застройки хотят увеличить и до 800 гектаров. Построить планируется больше двух миллионов квадратных метров жилья.