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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Падение столицы и отречение Наполеона: последствия для Европы

1 апреля 2024, 08:04
31 марта 1814 года русские войска в составе сил антифранцузской коалиции вошли в Париж. Это было важным событием в конце Наполеоновских войн, которые долгое время держали Европу в состоянии потрясений.

После падения столицы, Наполеон официально отказался от престола, и победившие державы начали обсуждать будущее мирового устройства на Венском конгрессе. Сергей Перелыгин, представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества, рассказал в интервью RT о причинах начала Наполеоновских войн, вкладе России в победу над Бонапартом и отношении русских военных к побежденному врагу.

— Какое значение имело вступление русских войск в Париж? Как это событие повлияло на ход Наполеоновских войн?

— Это было огромное событие для России, которое запомнилось в военной истории нашей страны. Вступление в Париж считалось завершением Наполеоновских войн. Через несколько дней Бонапарт вынужден был отречься от престола. Потом, конечно, были еще «Сто дней» и битва при Ватерлоо, но в 1814 году все считали, что война закончилась именно в Париже. Это было очень значимое событие для России и других стран, затронутых этими войнами.

— Наполеоновские войны были мировым конфликтом, затронувшим большинство государств на рубеже XVIII–XIX веков. Что стало причиной начала этих войн?

— Наполеоновские войны происходили на разных континентах и действительно можно сказать, что это был глобальный конфликт. Они начались из-за крушения феодальных порядков после Великой Французской революции и серьезных противоречий между Великобританией и Францией, особенно после континентальной блокады Англии, введенной Наполеоном. В результате победы над Бонапартом, больше всего выиграла Великобритания. Для нее XIX век стал золотым веком. И русские солдаты внесли свой вклад в эту победу, проливая кровь на поле боя.

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