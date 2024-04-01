Падение столицы и отречение Наполеона: последствия для Европы

— Это было огромное событие для России, которое запомнилось в военной истории нашей страны. Вступление в Париж считалось завершением Наполеоновских войн. Через несколько дней Бонапарт вынужден был отречься от престола. Потом, конечно, были еще «Сто дней» и битва при Ватерлоо, но в 1814 году все считали, что война закончилась именно в Париже. Это было очень значимое событие для России и других стран, затронутых этими войнами.