Падение столицы и отречение Наполеона: последствия для Европы

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
После падения столицы, Наполеон официально отказался от престола, и победившие державы начали обсуждать будущее мирового устройства на Венском конгрессе. Сергей Перелыгин, представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества, рассказал в интервью RT о причинах начала Наполеоновских войн, вкладе России в победу над Бонапартом и отношении русских военных к побежденному врагу.
— Какое значение имело вступление русских войск в Париж? Как это событие повлияло на ход Наполеоновских войн?
— Это было огромное событие для России, которое запомнилось в военной истории нашей страны. Вступление в Париж считалось завершением Наполеоновских войн. Через несколько дней Бонапарт вынужден был отречься от престола. Потом, конечно, были еще «Сто дней» и битва при Ватерлоо, но в 1814 году все считали, что война закончилась именно в Париже. Это было очень значимое событие для России и других стран, затронутых этими войнами.
— Наполеоновские войны были мировым конфликтом, затронувшим большинство государств на рубеже XVIII–XIX веков. Что стало причиной начала этих войн?
— Наполеоновские войны происходили на разных континентах и действительно можно сказать, что это был глобальный конфликт. Они начались из-за крушения феодальных порядков после Великой Французской революции и серьезных противоречий между Великобританией и Францией, особенно после континентальной блокады Англии, введенной Наполеоном. В результате победы над Бонапартом, больше всего выиграла Великобритания. Для нее XIX век стал золотым веком. И русские солдаты внесли свой вклад в эту победу, проливая кровь на поле боя.