Ползком к выходу: женщина рассказала, как выбралась из «Крокуса» после теракта

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Один из билетов женщина подарила мужу на день рождения, пишет Pravda.ru.
С самого начала супруги не поняли, что происходит что-то неладное. Когда в зале стал появляться дым, они, как и многие другие зрители, поначалу подумали, что это всего лишь обычные спецэффекты, которые используют исполнители на своих выступлениях.
Когда Татьяна и муж услышали звуки стрельбы, они взялись за руки и ползком направились к выходу. После выхода на улицу супруги временно потеряли друг друга из виду, но вскоре связались по телефону и вновь встретились.