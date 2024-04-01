rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ползком к выходу: женщина рассказала, как выбралась из «Крокуса» после теракта

1 апреля 2024, 09:28
Жительница Подмосковья Татьяна Козлова, которая оказалась в «Крокусе» во время теракта, рассказала как ей удалось спастись. По её словам, она ещё в начале года приобрела два билета на концерт группы «Пикник».

Один из билетов женщина подарила мужу на день рождения, пишет Pravda.ru.

С самого начала супруги не поняли, что происходит что-то неладное. Когда в зале стал появляться дым, они, как и многие другие зрители, поначалу подумали, что это всего лишь обычные спецэффекты, которые используют исполнители на своих выступлениях.

Когда Татьяна и муж услышали звуки стрельбы, они взялись за руки и ползком направились к выходу. После выхода на улицу супруги временно потеряли друг друга из виду, но вскоре связались по телефону и вновь встретились.

Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля
Сегодня, 05:02
Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:48
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"