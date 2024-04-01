Робота для разминирования привезли в Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Это новейшая техника отечественного производства. Речь идет о гусеничном механизме, который управляется дистанционно.
Специалисты проверили основные характеристики робота, предназначенного для механической очистки местности и разминирования противопехотных минных полей.
Ранее этот образец прошел испытания спасателями в ДНР в ходе разминирования. В целом все тестирования завершились успешно.
«Комплексы рекомендованы к принятию на снабжение в МЧС России», — говорится в публикации.
Ведомство показало испытания механизма, который больше похож на трактор. Под ним взрываются мины, когда он проезжает, но робот не выходит из строя и продолжает работу.
Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе.