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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Робот для разминирования привезли в Ростовскую область

Робота для разминирования привезли в Ростовскую область

1 апреля 2024, 07:42
Фото: МЧС РФ
Робот для разминирования привезли в Ростовскую область

Робота для разминирования протестировали в Ростовской области

В Ростовской области провели тестирование техники, предназначенной для разминирования, сообщает в Telegram в МЧС РФ.

Это новейшая техника отечественного производства. Речь идет о гусеничном механизме, который управляется дистанционно.

Специалисты проверили основные характеристики робота, предназначенного для механической очистки местности и разминирования противопехотных минных полей.

Ранее этот образец прошел испытания спасателями в ДНР в ходе разминирования. В целом все тестирования завершились успешно.

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«Комплексы рекомендованы к принятию на снабжение в МЧС России», — говорится в публикации.

Ведомство показало испытания механизма, который больше похож на трактор. Под ним взрываются мины, когда он проезжает, но робот не выходит из строя и продолжает работу.

Ранее стало известно, что донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Техника#МЧС РФ#Разминирование#Гусеничный механизм
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