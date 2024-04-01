Ростовчане пожаловались на опасную яму, про которую забыли после ремонта

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Местные жители рассказывают, что огромная яма возле жилого дома на 2-й Краснодарской 149/7 появилась во время ремонта теплотрассы.
Тогда, по словам горожан, здесь установили небольшой оградительный блок с бело-красной лентой, предупреждающей об опасности. Однако ремонт давно закончился, оградительный блок исчез, а яма осталась.
Для того чтобы никто не свалился, яму закидали мусором и сухими ветками.
«В темное время суток здесь отсутствует освещение. Люди из окрестных домов знают о яме и обходят ее. А если пройдет кто незнакомый? Человек же попросту не увидит и свалится туда, переломает руки и ноги», — возмущаются жители домов.
В аварийно-диспетчерской службе АО «Теплокоммунэнерго» сообщили, что эта «трасса находится на балансе Ростовских тепловых сетей».
В аварийно-диспетчерской службе Ростовских тепловых сетей записали адрес и пообещали передать информацию по назначению.
«Я понял вашу проблему. Если это по нашей вине, то обязательно примут меры», — пообещал ответивший на звонок.
Ранее RostovGazeta сообщала, как топило дорогу на 2-й Краснодарской в Ростове.