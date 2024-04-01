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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Ростовчане пожаловались на опасную яму, которую засыпали ветками

Ростовчане пожаловались на опасную яму, про которую забыли после ремонта

1 апреля 2024, 09:55
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на опасную яму, которую засыпали ветками

Жители Ростова пожаловались на огромную опасную яму на 2-й Краснодарской

Яма огромная и опасная появилась возле жилых домов на 2-Краснодарской в Ростове еще при проведении ремонтных работ. Однако работы были завершены, а яма осталась. Об этом сообщили RostovGazeta жители окрестных домов.

Местные жители рассказывают, что огромная яма возле жилого дома на 2-й Краснодарской 149/7 появилась во время ремонта теплотрассы.

Тогда, по словам горожан, здесь установили небольшой оградительный блок с бело-красной лентой, предупреждающей об опасности. Однако ремонт давно закончился, оградительный блок исчез, а яма осталась.

Ремонт давно закончился, оградительный блок исчез, а яма осталась возле жилых домов на 2-ой Краснодарской в Ростове. Ремонт давно закончился, оградительный блок исчез, а яма осталась возле жилых домов на 2-ой Краснодарской в Ростове.
Ремонт давно закончился, оградительный блок исчез, а яма осталась возле жилых домов на 2-ой Краснодарской в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru
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Для того чтобы никто не свалился, яму закидали мусором и сухими ветками.

«В темное время суток здесь отсутствует освещение. Люди из окрестных домов знают о яме и обходят ее. А если пройдет кто незнакомый? Человек же попросту не увидит и свалится туда, переломает руки и ноги», — возмущаются жители домов.

«В темное время суток здесь отсутствует освещение. А если пройдет кто незнакомый? Человек же попросту не увидит и свалится туда, переломает руки и ноги», — возмущаются жители домов.
Видео: rostovgazeta.ru

В аварийно-диспетчерской службе АО «Теплокоммунэнерго» сообщили, что эта «трасса находится на балансе Ростовских тепловых сетей».

В аварийно-диспетчерской службе Ростовских тепловых сетей записали адрес и пообещали передать информацию по назначению.

«Я понял вашу проблему. Если это по нашей вине, то обязательно примут меры», — пообещал ответивший на звонок.

Ранее RostovGazeta сообщала, как топило дорогу на 2-й Краснодарской в Ростове.

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