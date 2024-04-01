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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину

Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину

1 апреля 2024, 07:46
Фото: Pxhere
Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину
В Ростове-на-Дону в аквапарке задержали посетительницу, которая угрожала сотруднику и выкрикивала запрещенный лозунг, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, 62-летняя женщина пришла в аквапарк и поинтересовалась у сотрудника, не слышал ли тот звук взрыва. Он ответил отрицательно.

Канала пишет, что после этого посетительница заявила, что еще услышит. Также она выкрикнула нацистский лозунг, связанный с Украиной.

«Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое и вызвало полицию», — говорится в публикации. После этого посетительницу задержали.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях раскритиковали поведение ростовчанки.

«Женщина не в себе, похоже», — пишут горожане.

«Ситуация такова, что проверить нужно», — сообщили местные жители.

Ранее глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Арест#Ростов#Угроза взрыва#Происшествия
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