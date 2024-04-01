Ростовчанку задержали в аквапарке за угрозы взрыва и крики про Украину

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По информации канала, 62-летняя женщина пришла в аквапарк и поинтересовалась у сотрудника, не слышал ли тот звук взрыва. Он ответил отрицательно.
Канала пишет, что после этого посетительница заявила, что еще услышит. Также она выкрикнула нацистский лозунг, связанный с Украиной.
«Инструктор испугался и рассказал обо всем начальству, которое и вызвало полицию», — говорится в публикации. После этого посетительницу задержали.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях раскритиковали поведение ростовчанки.
«Женщина не в себе, похоже», — пишут горожане.
«Ситуация такова, что проверить нужно», — сообщили местные жители.
Ранее глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта.