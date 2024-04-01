Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Газета отмечает, что санкции не только не помешали России осуществлять спецоперации на Украине, но, возможно, причинили больший ущерб Британии и другим странам Европы.
Ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, который ранее обещал сделать рубль безнадежным, газета подчеркивает, что российская экономика оказалась более устойчивой, а ее рост превзошел все страны G7, пишет RT.
Эксперты, с которыми общалась газета, также высказывают свое мнение. Профессор международных отношений Алан Кафруни указывает на то, что отказ Европы от импорта российской нефти и газа причинил ущерб только своей собственной экономике, при этом позволив американским компаниям нажиться.
Другой эксперт, специалист по экономическим войнам Ксения Киркхэм, считает, что Европа нанесла удар самой себе, прибегая к санкциям. По ее мнению, западные санкции только помогли России избавиться от контроля западных стран и обрести еще большую независимость.
Киркхэм подчеркивает, что если целью было остановить Россию, то санкции оказались контрпродуктивными и только стимулировали агрессивное поведение России по отношению к Западу, особенно США.