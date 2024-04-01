СМИ: российская экономика опередила все страны G7 в своем росте

Эксперты, с которыми общалась газета, также высказывают свое мнение. Профессор международных отношений Алан Кафруни указывает на то, что отказ Европы от импорта российской нефти и газа причинил ущерб только своей собственной экономике, при этом позволив американским компаниям нажиться.