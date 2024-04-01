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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

СМИ: российская экономика опередила все страны G7 в своем росте

1 апреля 2024, 08:16
По информации британской газеты Daily Mail, введенные западом санкции против России оказали негативное воздействие на европейскую экономику, в то время как российская экономика продолжала расти.

Газета отмечает, что санкции не только не помешали России осуществлять спецоперации на Украине, но, возможно, причинили больший ущерб Британии и другим странам Европы.

Ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, который ранее обещал сделать рубль безнадежным, газета подчеркивает, что российская экономика оказалась более устойчивой, а ее рост превзошел все страны G7, пишет RT.

Эксперты, с которыми общалась газета, также высказывают свое мнение. Профессор международных отношений Алан Кафруни указывает на то, что отказ Европы от импорта российской нефти и газа причинил ущерб только своей собственной экономике, при этом позволив американским компаниям нажиться.

Другой эксперт, специалист по экономическим войнам Ксения Киркхэм, считает, что Европа нанесла удар самой себе, прибегая к санкциям. По ее мнению, западные санкции только помогли России избавиться от контроля западных стран и обрести еще большую независимость.

Киркхэм подчеркивает, что если целью было остановить Россию, то санкции оказались контрпродуктивными и только стимулировали агрессивное поведение России по отношению к Западу, особенно США.

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