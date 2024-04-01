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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева

Стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева

1 апреля 2024, 14:09
Фото: donland.ru
Стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева

Губернатор Голубев уволили министра транспорта Ростовской области Окунева

В Ростовской области ушел со своего поста глава Минтранспорта региона Владимир Окунев, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что подписал приказ об увольнении своего заместителя по собственному желанию. Причина ухода Окунева не раскрывается.

Губернатор рассказал о проектах, которые были выполнены за время работы министра. По его словам, удалось реализовать ряд важных объектов.

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«Завершено строительство обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, началось возведение Западной хорды», — заявил Голубев.

Он напомнил о строительстве и ремонте различных региональных и муниципальных объектов. Но пользователи в комментариях поинтересовались ситуацией с ямами на дорогах в регионе.

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