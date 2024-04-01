Стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Он рассказал, что подписал приказ об увольнении своего заместителя по собственному желанию. Причина ухода Окунева не раскрывается.
Губернатор рассказал о проектах, которые были выполнены за время работы министра. По его словам, удалось реализовать ряд важных объектов.
«Завершено строительство обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, началось возведение Западной хорды», — заявил Голубев.
Он напомнил о строительстве и ремонте различных региональных и муниципальных объектов. Но пользователи в комментариях поинтересовались ситуацией с ямами на дорогах в регионе.
Ранее футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 млн рублей на ставках. Материал на эту тему читайте по ссылке.