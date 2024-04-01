Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В последнее время в городе заметно потеплело и температура воздуха превышает 20 градусов. Вместе с этим в домах еще включено отопление, что создает неудобство для горожан.
Ростовчане в соцсетях массово просят отключить подачу тепла, чтобы в квартирах стало комфортно.
«Александровка та же ситуация с отоплением. Все окна и двери в квартире открыты, уже батареи закрываем одеялами, дышать нечем», — пишут горожане.
«В квартире просто парилка, просьба учитывать температурные изменения при согласовании отопительного периода, сделать период гибким. Невозможно находиться в квартирах», — сообщают местные жители.
Им ответили в администрации города и объяснили, что «отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов».
«Решение о завершении отопительного периода принимается органами местного самоуправления на основании данных от метеорологических служб», — уточнили в администрации.
«Так почему же не отключили? Среднесуточная за последние пять дней уже более 10 градусов», — поинтересовались горожане, но ответа пока не получили.
Ранее стало известно, что часть Ростова оставят без горячей воды на две недели.