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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Власти рассказали, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

1 апреля 2024, 15:07
Фото: freepik
Власти рассказали, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону назвали условия для отключения отопления в домах

Жители Ростова-на-Дону оставляют массовые жалобы на включенное отопление в квартирах во время потепления на улице, комментарии они адресуют властям.

В последнее время в городе заметно потеплело и температура воздуха превышает 20 градусов. Вместе с этим в домах еще включено отопление, что создает неудобство для горожан.

Ростовчане в соцсетях массово просят отключить подачу тепла, чтобы в квартирах стало комфортно.

«Александровка та же ситуация с отоплением. Все окна и двери в квартире открыты, уже батареи закрываем одеялами, дышать нечем», — пишут горожане.

«В квартире просто парилка, просьба учитывать температурные изменения при согласовании отопительного периода, сделать период гибким. Невозможно находиться в квартирах», — сообщают местные жители.

Им ответили в администрации города и объяснили, что «отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов».

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«Решение о завершении отопительного периода принимается органами местного самоуправления на основании данных от метеорологических служб», — уточнили в администрации.

«Так почему же не отключили? Среднесуточная за последние пять дней уже более 10 градусов», — поинтересовались горожане, но ответа пока не получили.

Ранее стало известно, что часть Ростова оставят без горячей воды на две недели.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отопление#Горячая вода#Жалобы
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