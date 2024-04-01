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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Стало известно, сколько жителей Ростовской области отправят на службу

Стало известно, сколько жителей Ростовской области отправят на службу в армию

1 апреля 2024, 14:07
Фото: donland.ru
Стало известно, сколько жителей Ростовской области отправят на службу

Около пяти тысяч призывников в Ростовской области отравятся в армию

Из Ростовской области весной отправят служить в армию около пяти тысяч призывников, сообщили в правительстве региона.

Всего в России весной планируется набрать около 150 тысяч граждан для службы в армии. Отправка в воинские части завершится до 15 июля.

Весной 2024 года призыв коснется граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Тем, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут переведены в запас.

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Более 60% донских призывников отправятся служить в части, которые находятся на территории ЮФО и СКФО. Кроме того, они пополнят ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля.

Местным жителям напомнили, что весенний призыв не связан с проведением спецоперации. Призывники не будут проходить службу в новых регионах страны.

Ранее военком Ростовской области сообщил, когда начнется рассылка электронных повесток. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Призыв#Армия#Служба#Призывники#Вооруженные силы
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