Стало известно, сколько жителей Ростовской области отправят на службу в армию

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Всего в России весной планируется набрать около 150 тысяч граждан для службы в армии. Отправка в воинские части завершится до 15 июля.
Весной 2024 года призыв коснется граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Тем, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут переведены в запас.
Более 60% донских призывников отправятся служить в части, которые находятся на территории ЮФО и СКФО. Кроме того, они пополнят ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля.
Местным жителям напомнили, что весенний призыв не связан с проведением спецоперации. Призывники не будут проходить службу в новых регионах страны.
Ранее военком Ростовской области сообщил, когда начнется рассылка электронных повесток. Материал на эту тему читайте по ссылке.