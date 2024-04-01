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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Ростове-на-Дону за 29 млн продают кошку, танцующую под гармошку

Стоит 29 млн: в Ростовской области нашли самую дорогую кошку, танцующую под гармошку

1 апреля 2024, 08:22
Фото: Boston Public Library/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону за 29 млн продают кошку, танцующую под гармошку

В Ростове-на-Дону за 29 млн рублей продают кошку, танцующую под гармошку

В Ростове-на-Дону выставили на продажу кошку, которая умеет танцевать, говорится на сайте Avito.

Кошка породы Турецкая ангора стоит 29 миллионов рублей. Чем обоснована такая цена, не раскрывается.

Владелец написал, что она приучена к лотку и практически не мяукает. Обладает питомец и необычными способностями, в частности, он умеет танцевать под гармошку.

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В Ростове-на-Дону за 29 млн продают кошку, танцующую под гармошкуВ Ростове-на-Дону за 29 млн продают кошку, танцующую под гармошку
В Ростове-на-Дону за 29 млн продают кошку, танцующую под гармошку
Фото: Авито.ру

«Все прививки сделаны, есть медицинский паспорт», — пишет продавец. Причину продажи он рассказывать не стал.

Между тем, объявление уже набрало более 6,6 тысячи просмотров.

Ранее стало известно, что в Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Продажа#Кошка#Питомец
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