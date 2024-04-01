Стоит 29 млн: в Ростовской области нашли самую дорогую кошку, танцующую под гармошку

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Кошка породы Турецкая ангора стоит 29 миллионов рублей. Чем обоснована такая цена, не раскрывается.
Владелец написал, что она приучена к лотку и практически не мяукает. Обладает питомец и необычными способностями, в частности, он умеет танцевать под гармошку.
«Все прививки сделаны, есть медицинский паспорт», — пишет продавец. Причину продажи он рассказывать не стал.
Между тем, объявление уже набрало более 6,6 тысячи просмотров.
Ранее стало известно, что в Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.