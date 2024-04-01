Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища

Ужасающая ситуация, по ее словам, и на пятом квартале. Он не только весь заросший. Там, по словам собеседницы, осталось много ям, в которые никого не похоронили. В эти ямы кидают сухие ветки, венки. И любой человек, который случайно наступит туда, может попросту провалиться.