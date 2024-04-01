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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища

Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища

1 апреля 2024, 08:38
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова Елена. Она рассказала, что на днях посетила Северное кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родных. Однако от состояния кладбища, ростовчанка пришла в ужас.

По словам собеседницы, от входа в Северное кладбище и до седьмого квартала, ее не покидала страшная картина нереальности происходящего.

«Кладбище будто заброшенное. Свалок пока нет — люди только начинают наводить порядок. Свалки появятся позже. Но то, что творится сейчас — это тихий ужас», — отмечает Елена.

Жительница Ростова разъясняет, что сухие деревья падают на памятники. А сквозь дикие заросли огромных сухих бадылей трудно подойти к могилам.

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Жительница Ростова разъясняет, что сухие деревья падают на памятники.Жительница Ростова разъясняет, что сухие деревья падают на памятники.
Жительница Ростова разъясняет, что сухие деревья падают на памятники.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

«Эти длинные сухие прутья в некоторых местах стоят просто стеной. А когда выдираешь ствол — вонь идет страшная. Сейчас наступает тепло, эти сухие прутья легко могут загореться», — опасается собеседница.

Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.

«И, как издевательство, мимо нас тогда проезжали ребята на машине — предложили помощь по установке оградки и памятника. Муж тогда очень разозлился. Услуги они предлагают, а порядок навести никто не хочет», — добавляет Елена.

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Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.
Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.
Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.
Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Ужасающая ситуация, по ее словам, и на пятом квартале. Он не только весь заросший. Там, по словам собеседницы, осталось много ям, в которые никого не похоронили. В эти ямы кидают сухие ветки, венки. И любой человек, который случайно наступит туда, может попросту провалиться.

«Соседка звонила и тоже жаловалась, что по мостику через овраг на пятый квартал проходить страшно и опасно. Это что ж такое здесь творится?» — задается вопросом ростовчанка.

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В администрации Северного кладбища корреспонденту RostovGazeta сообщили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым ничего не сделать.

«Но деревья убираются. Для этого есть специальный механизм. Нужно обратиться в Службу городских кладбищ, написать заявление и абсолютно бесплатно дерево вынесут в порядке очереди», — подчеркнули в администрации.

В администрации Северного кладбища корреспонденту RostovGazeta сообщили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым ничего не сделать.В администрации Северного кладбища корреспонденту RostovGazeta сообщили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым ничего не сделать.
В администрации Северного кладбища корреспонденту RostovGazeta сообщили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым ничего не сделать.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Однако на вопрос о борьбе с сухой растительностью, здесь ответить затруднились, посоветовав обратиться в Службу городских кладбищ. Однако там на звонок в рабочее время никто не отвечал.

Информация уточняется.

Напомним, что жалобы на состояние Северного кладбища в Ростове последние годы стали часть поступать от ростовчан.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кладбище#Ростов#Происшествия#Сухие прутья#Падающие деревья#Заброшенная территория
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