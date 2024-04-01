Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам собеседницы, от входа в Северное кладбище и до седьмого квартала, ее не покидала страшная картина нереальности происходящего.
«Кладбище будто заброшенное. Свалок пока нет — люди только начинают наводить порядок. Свалки появятся позже. Но то, что творится сейчас — это тихий ужас», — отмечает Елена.
Жительница Ростова разъясняет, что сухие деревья падают на памятники. А сквозь дикие заросли огромных сухих бадылей трудно подойти к могилам.
«Эти длинные сухие прутья в некоторых местах стоят просто стеной. А когда выдираешь ствол — вонь идет страшная. Сейчас наступает тепло, эти сухие прутья легко могут загореться», — опасается собеседница.
Ростовчанка вспоминает, что и в прошлом году при посещении Северного кладбища наблюдала подобную картину.
«И, как издевательство, мимо нас тогда проезжали ребята на машине — предложили помощь по установке оградки и памятника. Муж тогда очень разозлился. Услуги они предлагают, а порядок навести никто не хочет», — добавляет Елена.
Ужасающая ситуация, по ее словам, и на пятом квартале. Он не только весь заросший. Там, по словам собеседницы, осталось много ям, в которые никого не похоронили. В эти ямы кидают сухие ветки, венки. И любой человек, который случайно наступит туда, может попросту провалиться.
«Соседка звонила и тоже жаловалась, что по мостику через овраг на пятый квартал проходить страшно и опасно. Это что ж такое здесь творится?» — задается вопросом ростовчанка.
В администрации Северного кладбища корреспонденту RostovGazeta сообщили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым ничего не сделать.
«Но деревья убираются. Для этого есть специальный механизм. Нужно обратиться в Службу городских кладбищ, написать заявление и абсолютно бесплатно дерево вынесут в порядке очереди», — подчеркнули в администрации.
Однако на вопрос о борьбе с сухой растительностью, здесь ответить затруднились, посоветовав обратиться в Службу городских кладбищ. Однако там на звонок в рабочее время никто не отвечал.
Информация уточняется.
Напомним, что жалобы на состояние Северного кладбища в Ростове последние годы стали часть поступать от ростовчан.