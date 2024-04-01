Связанный с защитой Родины предмет появится в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Появятся такие предметы, как «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Обучать им будут детей с 1 сентября этого года.
В правительстве сообщили, что необходимо оценить готовность школ к нововведениям, учитывая такие аспекты, как оснащение учебных помещений, учебно-методическое обеспечение, информационные ресурсы и кадровый состав.
Власти рассказали, что необходимо разработать и активно использовать систему целевого обучения для привлечения молодых учителей-предметников, с учетом их удержания в педагогической сфере. Также говорилось о важности завершения работы по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.
Ранее стало известно, сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы. Материал на эту тему читайте по ссылке.