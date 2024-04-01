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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Связанный с защитой Родины предмет появится в школах Ростовской области

Связанный с защитой Родины предмет появится в школах Ростовской области

1 апреля 2024, 12:24
Фото: 61.mchs.gov.ru
Связанный с защитой Родины предмет появится в школах Ростовской области

Новые предметы появятся в школах Ростовской области с 1 сентября

В Ростовской области детей в школах будут обучать двум новым дисциплинам, сообщили в облправительстве.

Появятся такие предметы, как «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Обучать им будут детей с 1 сентября этого года.

В правительстве сообщили, что необходимо оценить готовность школ к нововведениям, учитывая такие аспекты, как оснащение учебных помещений, учебно-методическое обеспечение, информационные ресурсы и кадровый состав.

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Власти рассказали, что необходимо разработать и активно использовать систему целевого обучения для привлечения молодых учителей-предметников, с учетом их удержания в педагогической сфере. Также говорилось о важности завершения работы по снижению бюрократической нагрузки на педагогов.

Ранее стало известно, сколько в Ростове стоит подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в вузы. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школы#Труд#Дисциплины#Основы безопасности и защиты Родины
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