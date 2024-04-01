Tele2 проведет ребрендинг

В последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года: оператор изменил свой слоган и фирменный стиль. Тогда же Tele2 представила коммуникационную платформу «Другие правила». Она стала основой для запуска инновационных продуктов и в течение семи лет обеспечивала рост финансовых и операционных показателей.