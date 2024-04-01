Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Они рассказали, что она выпала с одного из верхних этажей и погибла. По словам ростовчан, ей было 26 лет, а до случившегося она якобы поссорилась с парнем.
Говорится, что трагедия произошла на проспекте 40-Летия Победы. Пользователи в комментариях выразили соболезнования ее близким.
«Бедные родители», — пишут ростовчане. Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA. Это произошло, когда он пытался спасти кота.