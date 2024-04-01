rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Девушка выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону

Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону

1 апреля 2024, 04:48
Фото: 1MI

Девушка выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и скончалась, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что она выпала с одного из верхних этажей и погибла. По словам ростовчан, ей было 26 лет, а до случившегося она якобы поссорилась с парнем.

Говорится, что трагедия произошла на проспекте 40-Летия Победы. Пользователи в комментариях выразили соболезнования ее близким.

Боец поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Узнать подробнее

«Бедные родители», — пишут ростовчане. Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA. Это произошло, когда он пытался спасти кота.

Читайте также:
Стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMAБоец поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая котаМужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Падение с высоты
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля
Сегодня, 05:02
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"