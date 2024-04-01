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Трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР

Трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР

1 апреля 2024, 15:00
Фото: 13.rosguard.gov.ru / иллюстрация
Трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР
Трех мужчина с паспортами Таджикистана поймали на границе Ростовской области, пишет со ссылкой на свои источники «Дон 24».

Инцидент произошел еще 26 марта. Мужчин задержали на различных участках трассы «Ростов — Таганрог — граница ДНР». Сообщается, что задержанные нарушили режим пребывания в РФ.

Зачем они ехали к границе с соседним регионом, неизвестно. Один из задержанных ранее оформлял патент на трудоустройство в России, но просрочил платеж по нему.

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Официальных подробностей инцидента от правоохранительных органов не поступало.

Информация требует уточнения.

Ранее полиция в Ростове нашла почти полсотни мигрантов, прятавшихся от военкомата.

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