Трех мигрантов задержали в Ростовской области на границе с ДНР

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Инцидент произошел еще 26 марта. Мужчин задержали на различных участках трассы «Ростов — Таганрог — граница ДНР». Сообщается, что задержанные нарушили режим пребывания в РФ.
Зачем они ехали к границе с соседним регионом, неизвестно. Один из задержанных ранее оформлял патент на трудоустройство в России, но просрочил платеж по нему.
Официальных подробностей инцидента от правоохранительных органов не поступало.
Информация требует уточнения.
Ранее полиция в Ростове нашла почти полсотни мигрантов, прятавшихся от военкомата.