rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году

В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году

1 апреля 2024, 10:59
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году
В Ростове-на-Дону начался дорожный сезон и в порядок приведут 27 улиц, сообщил в Telegram глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

По нацпроекту в этом году отремонтируют 27 улиц длиной 33,5 километра. А общая площадь составляет почти 440 квадратных метров.

Уже удалось заключить все необходимые контракты, а подрядчики приступили к работам. Так, сейчас приводят в порядок дорогу в переулке 1-м Машиностроительном, а длина участка составляет 1,3 километра.

Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентября
Узнать подробнее
Фото: Администрация Ростова

Предстоит убрать старое покрытие, провести работы по усилению основания, после чего уложить новый асфальт. Планируется обновить и тротуар.

Алексей Логвиненко добавил, что ранее здесь уже заменили 700 метров полотна, а в этом году ремонт будет окончен.

Ранее в Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тысяч рублей за метр.

Читайте также:
Ремонт моста через железную дорогу на Стачки в Ростове закончат до 1 сентябряРемонт километра дороги на Машиностроительном в Ростове оценили в 59 млн рублейНа ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018
#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Подрядчики#Дорожный сезон
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля
Сегодня, 05:02
Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:48
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"