В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По нацпроекту в этом году отремонтируют 27 улиц длиной 33,5 километра. А общая площадь составляет почти 440 квадратных метров.
Уже удалось заключить все необходимые контракты, а подрядчики приступили к работам. Так, сейчас приводят в порядок дорогу в переулке 1-м Машиностроительном, а длина участка составляет 1,3 километра.
Предстоит убрать старое покрытие, провести работы по усилению основания, после чего уложить новый асфальт. Планируется обновить и тротуар.
Алексей Логвиненко добавил, что ранее здесь уже заменили 700 метров полотна, а в этом году ремонт будет окончен.
Ранее в Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тысяч рублей за метр.