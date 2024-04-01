rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля

В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля

1 апреля 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове ожидается теплая погода в понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, сообщили синоптики.

Согласно прогнозам, температура воздуха поднимется до +24 °C днем. Небо будет ясным, а скорость ветра с юго-востока не превысит 6 метров в секунду. Осадков в этот день быть не должно.

Во вторник и среду сохранятся аналогичные погодные условия. Будет облачная погода со скоростью ветра три метра в секунду.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

С четверга, 4 апреля, начнется похолодание. В этот день столбики термометров покажут +17 градусов, но усилится ветер.

В пятницу похолодает до +14 градусов, на выходных ожидается аналогичная погода.

Ранее более 100 тысяч жителей Ростовской области оставались без света.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыЭнергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура
Подпишитесь
Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
Сегодня, 05:21
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
31 марта, 18:50
Тело девушки нашли на улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:48
Синоптик Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области
31 марта, 17:27
«Сбили прямо надо мной»: ростовчанин Жигунов попал под ракетную атаку
31 марта, 17:19
"