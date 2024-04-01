В Ростове-на-Дону потеплеет до +24 градусов с 1 апреля

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Согласно прогнозам, температура воздуха поднимется до +24 °C днем. Небо будет ясным, а скорость ветра с юго-востока не превысит 6 метров в секунду. Осадков в этот день быть не должно.
Во вторник и среду сохранятся аналогичные погодные условия. Будет облачная погода со скоростью ветра три метра в секунду.
С четверга, 4 апреля, начнется похолодание. В этот день столбики термометров покажут +17 градусов, но усилится ветер.
В пятницу похолодает до +14 градусов, на выходных ожидается аналогичная погода.
Ранее более 100 тысяч жителей Ростовской области оставались без света.