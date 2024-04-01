rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание

В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание

1 апреля 2024, 16:31
Фото: 1MI
В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание
Два родных брата страдали от странных приступов недомогания, причиной которых была генетическая мутация, рассказали в Минздраве Ростовской области.

Мальчикам — девять и тринадцать лет. У них одинаковые жалобы. Примерно с трехлетнего возраста систематически раз в месяц они страдают от лихорадки, острой боли в животе, голове, мышцах и суставах.

Врач-педиатр назначила мальчикам на анализы и обследования. Они выявили у них генетическое наследственное заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Детей направили к врачу-генетику, который определил дальнейшее лечение.

«Кипятить консервы по 30 минут»: врач рассказал, как не умереть от ботулизма
Узнать подробнее

Сейчас школьники чувствуют себя лучше. Лихорадки и болевые приступы прекратились.

Ранее в Ростове 13-летняя девочка умерла от менингита.

Читайте также:
У ростовчанки нашли рак груди после жалоб на слабость от коронавирусаБеременной ростовчанке удалили 40 опухолей за одну операциюВ Ростове врачи спасли 14-летнюю школьницу, выпавшую с 16-го этажа
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Донской Минздрав#Происшествия
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают змеи на улицах и могилы на кладбище
Сегодня, 15:26
«Когда это закончится?»: столичной фирме дали построить в Ростове «вторую Левенцовку»
Сегодня, 15:17
Глава Ростовского гидрометцентра Назарова предупредила о заморозках в апреле
Сегодня, 15:16
Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:07
Стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева
Сегодня, 14:09
«Аж окна тряслись»: звуки взрыва услышали жители Таганрога 1 апреля
Сегодня, 13:21
"