В Ростове врачи нашли у детей с лихорадкой редкое генетическое заболевание

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Мальчикам — девять и тринадцать лет. У них одинаковые жалобы. Примерно с трехлетнего возраста систематически раз в месяц они страдают от лихорадки, острой боли в животе, голове, мышцах и суставах.
Врач-педиатр назначила мальчикам на анализы и обследования. Они выявили у них генетическое наследственное заболевание — семейную средиземноморскую лихорадку. Детей направили к врачу-генетику, который определил дальнейшее лечение.
Сейчас школьники чувствуют себя лучше. Лихорадки и болевые приступы прекратились.
Ранее в Ростове 13-летняя девочка умерла от менингита.