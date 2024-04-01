В школах Ростова сократят объем домашних заданий и количество контрольных

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Напомним, что Владимир Путин дал поручение усовершенствовать школьные программы. Уточняется, что учебная нагрузка должна стать гармоничной и сбалансированной. Школьникам потребуется меньше времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ.
«Контрольных работ в школах действительно очень много. Провести контрольную, срез или тест учителям всегда проще. Некоторые малоопытные педагоги этим пользуются. Сокращение числа контрольных позволит учителям больше контактировать с учениками в аудитории. То есть больше рассказывать и меньше контролировать», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер делится мнением, что контролирующие мероприятия во всех сферах порой преобладают в избытке. Например, по словам эксперта, это очевидно даже в среде чиновников — нужно не столько провести мероприятие, сколько отчитаться о нем.
Сегодня школы Ростова держат курс на развитие системы дополнительного образования. Для этого внедряются специальные сертификаты, ликвидируется вторая смена, снижается нагрузка на учителей.
«Сокращение времени на выполнение домашнего задания позволит школьникам в полной мере заняться дополнительным образованием в той сфере, которая интересна ребенку. Ученики смогут посещать различные секции, кружки, ходить в бассейн или заниматься спортом», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что психолог запретил родителям Ростова контролировать, выполнили ли ребенок домашнюю работу.