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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:12

Омбудсмен разъяснил, для чего в школах Ростова сократят домашние и контрольные

В школах Ростова сократят объем домашних заданий и количество контрольных

1 апреля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Омбудсмен разъяснил, для чего в школах Ростова сократят домашние и контрольные
Школьники Ростова будут меньше времени тратить на учебную нагрузку — на выполнение домашних и контрольных работ. Это позволит детям расширять свой кругозор, уделяя внимание дополнительному образованию, сообщил RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что Владимир Путин дал поручение усовершенствовать школьные программы. Уточняется, что учебная нагрузка должна стать гармоничной и сбалансированной. Школьникам потребуется меньше времени на выполнение домашних заданий и контрольных работ.

«Контрольных работ в школах действительно очень много. Провести контрольную, срез или тест учителям всегда проще. Некоторые малоопытные педагоги этим пользуются. Сокращение числа контрольных позволит учителям больше контактировать с учениками в аудитории. То есть больше рассказывать и меньше контролировать», — отмечает Владимир Гайворонский.

Спикер делится мнением, что контролирующие мероприятия во всех сферах порой преобладают в избытке. Например, по словам эксперта, это очевидно даже в среде чиновников — нужно не столько провести мероприятие, сколько отчитаться о нем.

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Сегодня школы Ростова держат курс на развитие системы дополнительного образования.Сегодня школы Ростова держат курс на развитие системы дополнительного образования.
Сегодня школы Ростова держат курс на развитие системы дополнительного образования.
Фото: 1MI

Сегодня школы Ростова держат курс на развитие системы дополнительного образования. Для этого внедряются специальные сертификаты, ликвидируется вторая смена, снижается нагрузка на учителей.

«Сокращение времени на выполнение домашнего задания позволит школьникам в полной мере заняться дополнительным образованием в той сфере, которая интересна ребенку. Ученики смогут посещать различные секции, кружки, ходить в бассейн или заниматься спортом», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что психолог запретил родителям Ростова контролировать, выполнили ли ребенок домашнюю работу.

Психолог запретил ростовским родителям контролировать выполнение домашнего задания
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