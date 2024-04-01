Власти усилили контроль над безопасностью в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Чиновники добавили, что сейчас учебные заведения работают штатно. Там провели комплексную проверку средств защиты. Инспекция удостоверилась, что образовательные организации охраняются квалифицированной охраной, организован пропускной режим.
«По выявленным недостаткам в ходе комплексных обследований, правообладателями образовательных учреждений организована работа по их устранению в кратчайшие сроки», — уточнили в министерстве.
Отмечается также, что в учебных заведения усилили контроль за нахождением там «посторонних лиц». Ежедневно территории школ, детсадов и других учреждений образования проверяют на наличие «подозрительных предметов» и целостность ограждений.
Напомним, масштабную проверку учебных заведений в Ростовской области организовали после теракта в «Крокус сити холле». Школьники тогда находились на весенних каникулах, а в некоторых вузах ввели дистанционный формат обучения. С 1 апреля каникулы в школах подошли к концу.