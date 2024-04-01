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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В образовательных заведениях региона действуют меры антитеррористической безопасности

Власти усилили контроль над безопасностью в школах Ростовской области

1 апреля 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney
В образовательных заведениях региона действуют меры антитеррористической безопасности
В образовательных заведениях региона действуют меры антитеррористической безопасности, напомнили в Минобразования Ростовской области.

Чиновники добавили, что сейчас учебные заведения работают штатно. Там провели комплексную проверку средств защиты. Инспекция удостоверилась, что образовательные организации охраняются квалифицированной охраной, организован пропускной режим.

«По выявленным недостаткам в ходе комплексных обследований, правообладателями образовательных учреждений организована работа по их устранению в кратчайшие сроки», — уточнили в министерстве.

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Отмечается также, что в учебных заведения усилили контроль за нахождением там «посторонних лиц». Ежедневно территории школ, детсадов и других учреждений образования проверяют на наличие «подозрительных предметов» и целостность ограждений.

Напомним, масштабную проверку учебных заведений в Ростовской области организовали после теракта в «Крокус сити холле». Школьники тогда находились на весенних каникулах, а в некоторых вузах ввели дистанционный формат обучения. С 1 апреля каникулы в школах подошли к концу.

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