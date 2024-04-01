Власти усилили контроль над безопасностью в школах Ростовской области

Напомним, масштабную проверку учебных заведений в Ростовской области организовали после теракта в «Крокус сити холле». Школьники тогда находились на весенних каникулах, а в некоторых вузах ввели дистанционный формат обучения. С 1 апреля каникулы в школах подошли к концу.