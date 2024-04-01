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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Военком Ростовской области заявил, когда начнется рассылка электронных повесток

Военком Ростовской области сообщил, когда начнется рассылка электронных повесток

1 апреля 2024, 13:09
Фото: donland.ru
Военком Ростовской области заявил, когда начнется рассылка электронных повесток
Во время весеннего призывала 2024 года повестки в Ростовской области будут отправлять традиционным способом, рассказал главный военком региона Игорь Егоров.
Сюжет
Армия РФ

Сейчас повестки призывники будут получать либо лично в руки, либо заказным письмом. Однако уже в этом году во время осеннего призыва в ход пойдут и электронные повестки. Для этого создадут единый реестр воинского учета. Его в регионе еще дорабатывают.

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«Но когда это заработает, будет проблематично уклониться от службы в армии: сразу блокируется выезд из страны, приходят штрафы и так далее», — приводит слова Егорова Donnews.«Но когда это заработает, будет проблематично уклониться от службы в армии: сразу блокируется выезд из страны, приходят штрафы и так далее», — приводит слова Егорова Donnews.
«Но когда это заработает, будет проблематично уклониться от службы в армии: сразу блокируется выезд из страны, приходят штрафы и так далее», — приводит слова Егорова Donnews.
Фото: donland.ru

«Но когда это заработает, будет проблематично уклониться от службы в армии: сразу блокируется выезд из страны, приходят штрафы и так далее», — приводит слова Егорова Donnews.

Во время минувшего осеннего призыва в Ростовской области набрали примерно четыре тысячи новобранцев. Их отправили служить в регионы ЮФО и СКФО. Также несколько человек попали в Президентский полк.

Ранее сообщалось, что срочников из Ростовской области не будут отправлять на фронт в Украину.

Напомним, RostovGazeta подробно рассказала о весеннем призыве в регионе в этом году, в том числе о сроках и наказании для уклонистов.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Армия РФ#Весенний призыв
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