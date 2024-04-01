Военком Ростовской области сообщил, когда начнется рассылка электронных повесток

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сейчас повестки призывники будут получать либо лично в руки, либо заказным письмом. Однако уже в этом году во время осеннего призыва в ход пойдут и электронные повестки. Для этого создадут единый реестр воинского учета. Его в регионе еще дорабатывают.
«Но когда это заработает, будет проблематично уклониться от службы в армии: сразу блокируется выезд из страны, приходят штрафы и так далее», — приводит слова Егорова Donnews.
Во время минувшего осеннего призыва в Ростовской области набрали примерно четыре тысячи новобранцев. Их отправили служить в регионы ЮФО и СКФО. Также несколько человек попали в Президентский полк.
Ранее сообщалось, что срочников из Ростовской области не будут отправлять на фронт в Украину.
Напомним, RostovGazeta подробно рассказала о весеннем призыве в регионе в этом году, в том числе о сроках и наказании для уклонистов.