Врач-гериатр Ольга Ткачева рассказала о положительном влиянии смеха на здоровье

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Смех не просто эмоциональная реакция, он также оказывает влияние на различные процессы в головном мозге, включая болевую и иммунную систему. Например, просмотр комедий помогает снизить интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой некоторых веществ во время смеха, таких как серотонин, эндорфин, дофамин и окситоцин. Они уменьшают болевые ощущения и вызывают чувство радости. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, которые производят антитела и делают организм менее восприимчивым к инфекционным заболеваниям, пишут «Известия».
Специалист также отметила, что смех помогает лучше запоминать информацию. Это связано с тем, что эмоциональная реакция на смех связана с гиппокампом, участком головного мозга, отвечающим за формирование памяти. Таким образом, эмоционально окрашенная информация легче запоминается.
Кроме того, Ткачева отметила, что смех может использоваться как часть общеукрепляющих упражнений. Во время смеха активизируется дыхание и усиливается кровообращение всех органов, поэтому это может быть полезно для тех, кому тяжело давать обычную физическую нагрузку.