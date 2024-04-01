Врач-гериатр Ольга Ткачева рассказала о положительном влиянии смеха на здоровье

Смех не просто эмоциональная реакция, он также оказывает влияние на различные процессы в головном мозге, включая болевую и иммунную систему. Например, просмотр комедий помогает снизить интенсивность болевых ощущений. Это связано с выработкой некоторых веществ во время смеха, таких как серотонин, эндорфин, дофамин и окситоцин. Они уменьшают болевые ощущения и вызывают чувство радости. Кроме того, смех стимулирует рост клеток иммунной системы, которые производят антитела и делают организм менее восприимчивым к инфекционным заболеваниям, пишут «Известия».