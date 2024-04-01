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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Запрет на рыбалку: где нельзя ловить рыбу и сколько продлятся ограничения

Запрет на рыбалку в Ростовской области: где нельзя ловить рыбу

1 апреля 2024, 09:03
Фото: wikimedia.org
Запрет на рыбалку: где нельзя ловить рыбу и сколько продлятся ограничения

Жителям Ростовской области с 1 апреля запретили ловить рыбу

В Ростовской области из-за нереста с 1 апреля ввели ограничения на рыбалку. В каких водоемах они действуют и какую рыбу нельзя ловить, в материале RostovGazeta.

Сроки запрета весенней рыбалки

С 1 апреля стартует двухмесячный период по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб на территории Ростовской области.

В результате с 1 апреля по 31 мая вступают в силу дополнительные запреты и ограничения для любителей рыбной ловли.

До конца мая запрещается ловля рыбы на ряде водоемов.

Где запрещена рыбалка в Ростовской области

Определены различные периоды запреты на вылов рыбы. С 1 апреля по конец мая ограничения действуют в реке Аксай с притоками, такими как реки Тузлов, Грушевка и река Черкасская с Махинским лиманом, а также рекой Койсуг;

Ограничения ввели в пределах полукилометра от автомобильных (относящихся к федеральным трассам) и железнодорожных мостов на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Где запрещена рыбалка в Ростовской областиГде запрещена рыбалка в Ростовской области
Где запрещена рыбалка в Ростовской области
Фото: donland.ru

С 1 марта по 31 мая нельзя ходить на рыбалку:

  • в реке Мокрая Чумбурка;
  • в Таганрогском заливе от юго-западной границы села Маргаритово до границы Новомаргаритово и внутрь залива на расстояние менее полтора километра;
  • перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра от гирла;
  • частично в Веселовском водохранилище.

Также запреты действуют в притоках реки Северский Донец.

Какую рыбу нельзя ловить в Ростовской области

С 15 апреля по 15 июня запрещена ловля рыбца. С 1 января по 14 июня в водоемах региона запрещена ловля рака пресноводного. Ограничения на вылов судака и берши действуют круглый год в реке Дон от Цимлянской гидроэлектростанции до ее устья, включая все притоки, за исключением Веселовского и Пролетарского водохранилищ на реке Маныч, а также в Таганрогском заливе.

С 1 декабря по 30 апреля действует запрет ловли судака и берши в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.

С 15 января по 15 апреля не разрешена ловля щук в водоемах рыбного хозяйства.

С 15 марта по 30 апреля действует запрет на ловлю судака.

С 15 марта по 30 апреля запрещена ловля тараней и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон ниже Цимлянской ГЭС с ее притоками.

С 15 марта по 30 апреля запрещена ловля тараней и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон ниже Цимлянской ГЭС с ее притоками.С 15 марта по 30 апреля запрещена ловля тараней и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон ниже Цимлянской ГЭС с ее притоками.
С 15 марта по 30 апреля запрещена ловля тараней и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон ниже Цимлянской ГЭС с ее притоками.
Фото: donland.ru

Причина запрета рыбалки

Причиной является нерест, который играет ключевую роль в формировании запасов рыбы и определяет эффективное функционирование всей рыбной отрасли.

Этот период является одним из наиболее уязвимых этапов жизненного цикла рыб, поэтому требует особого внимания к проведению мер по их сохранению. Этот аспект отражен в ряде нормативных актов РФ, которые предписывают ограничения во время нерестового периода.

Где ловят рыбу в Ростовской области

Река Дон является одной из крупнейших рек в европейской части России, населяемой около 70 видами рыб, включая судака, щуку, красноперку, окуня и карася.

Когда нет запретов, именно сюда приходят рыбаки стремящиеся испытать свою удачу и вернуться домой с хорошим уловом.

Цимлянское водохранилище, расположенное на реке Дон недалеко от города Цимлянск, представляет собой одно из лучших мест для рыбалки. Здесь обитают карп, щука, сазан, окунь, карась и судак.

Река Дон является одной из крупнейших рек в европейской части России, населяемой около 70 видами рыб, включая судака, щуку, красноперку, окуня и карася.Река Дон является одной из крупнейших рек в европейской части России, населяемой около 70 видами рыб, включая судака, щуку, красноперку, окуня и карася.
Река Дон является одной из крупнейших рек в европейской части России, населяемой около 70 видами рыб, включая судака, щуку, красноперку, окуня и карася.
Фото: donland.ru

Размеры водохранилища внушительны: его длина составляет 180 километров, а ширина иногда превышает 30 метров. Средняя глубина водоема около 9 метров.

В Таганрогском заливе любителям рыбалки доступны возможности ловли как с берега, так и с лодки. На берегу чаще всего встречаются бычки и тарань. Однако для тех, кто стремится поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, необходимо отправиться на лодке и преодолеть заметное расстояние от берега.

Какая рыба водится в Ростовской области

В донском регионе водятся в основном плотва, лещ, красноперка, золотой и серебряный карась, карп (сазан), голавль, язь, густера, жерех, окунь, судак, щука, сом и налим.

Какая рыба водится в Ростовской областиКакая рыба водится в Ростовской области
Какая рыба водится в Ростовской области
Фото: wikimedia.org

На что ловят рыбу

Это зависит от нескольких факторов, таких как место рыбалки, виды рыбы, населяющие водоем, и предпочтения рыболова. Вот несколько распространенных вариантов наживки для ловли рыбы, когда в регионе не действуют запреты:

  1. Черви являются одной из самых популярных наживок для ловли различных видов рыбы, включая леща, плотву, окуня и других.

  2. Манка, такая как кукуруза, горох или пшеница, может быть использована для ловли карпа, плотвы и других видов рыбы, особенно в пресных водоемах.

  3. Искусственные приманки: для ловли хищной рыбы, такой как окунь, судак и щука, используются различные виды искусственных приманок, такие как блесны и воблеры.

  4. Морская наживка: для ловли рыбы в море часто используются такие наживки, как креветки, моллюски, искусственные приманки и даже кусочки рыбы.

Выбор наживки может быть также связан с сезоном, временем суток и предпочтениями рыболова. Важно помнить, что эффективность наживки может различаться в зависимости от места и условий ловли, поэтому опыт и эксперименты могут быть ключом к успешной рыбалке.

Важно помнить, что эффективность наживки может различаться в зависимости от места и условий ловли, поэтому опыт и эксперименты могут быть ключом к успешной рыбалке.Важно помнить, что эффективность наживки может различаться в зависимости от места и условий ловли, поэтому опыт и эксперименты могут быть ключом к успешной рыбалке.
Важно помнить, что эффективность наживки может различаться в зависимости от места и условий ловли, поэтому опыт и эксперименты могут быть ключом к успешной рыбалке.
Фото: donland.ru

Как подкармливают рыбу

Подкармливание рыбы может значительно увеличить успех рыбалки. вот несколько основных способов:

  1. Использование кормушек: они позволяют равномерно распределить корм в водоеме.

  2. Ручное подкармливание: этот метод подразумевает распределение небольших порций корма в воду в течение рыбалки. Это может быть полезно, когда вы рыбачите с берега или с лодки.

  3. Использование прикормки: прикормка — это смесь различных ингредиентов, которая привлекает рыбу и удерживает ее в определенном месте. Прикормка может быть готовой из магазина или сделанной самостоятельно на основе кукурузы, хлеба, пшеницы, рыбной муки и других ингредиентов.

  4. Использование наживки: подкармливание рыбы также может проходить с помощью наживки, такой как черви, мотыль или искусственные приманки. Рыболов бросает наживку в воду, чтобы привлечь рыбу и удерживать ее в зоне ловли.

Важно помнить, что эффективность зависит от многих факторов, включая виды рыбы, погодные условия, место рыбалки и используемые методы. Но стоит помнить, что ловить рыбу в регионе можно только в разрешенные периоды.

Ранее ростовский рыбак рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов.

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