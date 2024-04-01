Запрет на рыбалку в Ростовской области: где нельзя ловить рыбу

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
С 1 апреля стартует двухмесячный период по усилению охраны весенне-нерестующих видов рыб на территории Ростовской области.
В результате с 1 апреля по 31 мая вступают в силу дополнительные запреты и ограничения для любителей рыбной ловли.
До конца мая запрещается ловля рыбы на ряде водоемов.
Определены различные периоды запреты на вылов рыбы. С 1 апреля по конец мая ограничения действуют в реке Аксай с притоками, такими как реки Тузлов, Грушевка и река Черкасская с Махинским лиманом, а также рекой Койсуг;
Ограничения ввели в пределах полукилометра от автомобильных (относящихся к федеральным трассам) и железнодорожных мостов на всех несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.
С 1 марта по 31 мая нельзя ходить на рыбалку:
Также запреты действуют в притоках реки Северский Донец.
С 15 апреля по 15 июня запрещена ловля рыбца. С 1 января по 14 июня в водоемах региона запрещена ловля рака пресноводного. Ограничения на вылов судака и берши действуют круглый год в реке Дон от Цимлянской гидроэлектростанции до ее устья, включая все притоки, за исключением Веселовского и Пролетарского водохранилищ на реке Маныч, а также в Таганрогском заливе.
С 1 декабря по 30 апреля действует запрет ловли судака и берши в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.
С 15 января по 15 апреля не разрешена ловля щук в водоемах рыбного хозяйства.
С 15 марта по 30 апреля действует запрет на ловлю судака.
С 15 марта по 30 апреля запрещена ловля тараней и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон ниже Цимлянской ГЭС с ее притоками.
Причиной является нерест, который играет ключевую роль в формировании запасов рыбы и определяет эффективное функционирование всей рыбной отрасли.
Этот период является одним из наиболее уязвимых этапов жизненного цикла рыб, поэтому требует особого внимания к проведению мер по их сохранению. Этот аспект отражен в ряде нормативных актов РФ, которые предписывают ограничения во время нерестового периода.
Река Дон является одной из крупнейших рек в европейской части России, населяемой около 70 видами рыб, включая судака, щуку, красноперку, окуня и карася.
Когда нет запретов, именно сюда приходят рыбаки стремящиеся испытать свою удачу и вернуться домой с хорошим уловом.
Цимлянское водохранилище, расположенное на реке Дон недалеко от города Цимлянск, представляет собой одно из лучших мест для рыбалки. Здесь обитают карп, щука, сазан, окунь, карась и судак.
Размеры водохранилища внушительны: его длина составляет 180 километров, а ширина иногда превышает 30 метров. Средняя глубина водоема около 9 метров.
В Таганрогском заливе любителям рыбалки доступны возможности ловли как с берега, так и с лодки. На берегу чаще всего встречаются бычки и тарань. Однако для тех, кто стремится поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, необходимо отправиться на лодке и преодолеть заметное расстояние от берега.
В донском регионе водятся в основном плотва, лещ, красноперка, золотой и серебряный карась, карп (сазан), голавль, язь, густера, жерех, окунь, судак, щука, сом и налим.
Это зависит от нескольких факторов, таких как место рыбалки, виды рыбы, населяющие водоем, и предпочтения рыболова. Вот несколько распространенных вариантов наживки для ловли рыбы, когда в регионе не действуют запреты:
Черви являются одной из самых популярных наживок для ловли различных видов рыбы, включая леща, плотву, окуня и других.
Манка, такая как кукуруза, горох или пшеница, может быть использована для ловли карпа, плотвы и других видов рыбы, особенно в пресных водоемах.
Искусственные приманки: для ловли хищной рыбы, такой как окунь, судак и щука, используются различные виды искусственных приманок, такие как блесны и воблеры.
Морская наживка: для ловли рыбы в море часто используются такие наживки, как креветки, моллюски, искусственные приманки и даже кусочки рыбы.
Выбор наживки может быть также связан с сезоном, временем суток и предпочтениями рыболова. Важно помнить, что эффективность наживки может различаться в зависимости от места и условий ловли, поэтому опыт и эксперименты могут быть ключом к успешной рыбалке.
Подкармливание рыбы может значительно увеличить успех рыбалки. вот несколько основных способов:
Использование кормушек: они позволяют равномерно распределить корм в водоеме.
Ручное подкармливание: этот метод подразумевает распределение небольших порций корма в воду в течение рыбалки. Это может быть полезно, когда вы рыбачите с берега или с лодки.
Использование прикормки: прикормка — это смесь различных ингредиентов, которая привлекает рыбу и удерживает ее в определенном месте. Прикормка может быть готовой из магазина или сделанной самостоятельно на основе кукурузы, хлеба, пшеницы, рыбной муки и других ингредиентов.
Использование наживки: подкармливание рыбы также может проходить с помощью наживки, такой как черви, мотыль или искусственные приманки. Рыболов бросает наживку в воду, чтобы привлечь рыбу и удерживать ее в зоне ловли.
Важно помнить, что эффективность зависит от многих факторов, включая виды рыбы, погодные условия, место рыбалки и используемые методы. Но стоит помнить, что ловить рыбу в регионе можно только в разрешенные периоды.
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