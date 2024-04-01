Запрет на рыбалку в Ростовской области: где нельзя ловить рыбу

С 15 апреля по 15 июня запрещена ловля рыбца. С 1 января по 14 июня в водоемах региона запрещена ловля рака пресноводного. Ограничения на вылов судака и берши действуют круглый год в реке Дон от Цимлянской гидроэлектростанции до ее устья, включая все притоки, за исключением Веселовского и Пролетарского водохранилищ на реке Маныч, а также в Таганрогском заливе.