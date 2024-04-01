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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности

Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности

1 апреля 2024, 13:25
Фото: Pxhere
Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности
В городе Чертково Ростовской области температура воздуха достигла рекордных отметок, сообщил центр погоды «Фобос».

В воскресенье, 1 марта, в Черткове средняя температура воздуха поднялась до отметки в рекордные +22,6 градуса. Ранее самое теплое 31 марта в городе было зафиксировано в 1947 году. Тогда в Черткове столбики термометров поднялись до +20,3 градуса.

Помимо этого в городе оказался превышен на 0,3 градуса месячный мартовский рекорд тепла, установленный в 2020 году.

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Отметим, что Чертково находится на северо-западе региона. На юге области, в Ростове, температура воздуха в конце марта подобралась к отметке в +25 градусов.

Синоптики объяснили столь жаркое окончание марта субтропическим циклоном. Его пик придется на 2 апреля.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области. Высокая температура воздуха будет держаться на всем юге России. Также эксперт предупредил об отсутствии летом обильных осадков.

Что касается апрельской погоды, то и Вильфанд, и климатолог Александр Иошпа сошлись на том, что месяц будет жарким. Однако, по прогнозам последнего, стоит ждать умеренных осадков.

Также синоптики дали прогноз, когда ждать похолодания в Ростовской области. Температура воздуха может опуститься уже на следующей неделе.

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