Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В воскресенье, 1 марта, в Черткове средняя температура воздуха поднялась до отметки в рекордные +22,6 градуса. Ранее самое теплое 31 марта в городе было зафиксировано в 1947 году. Тогда в Черткове столбики термометров поднялись до +20,3 градуса.
Помимо этого в городе оказался превышен на 0,3 градуса месячный мартовский рекорд тепла, установленный в 2020 году.
Отметим, что Чертково находится на северо-западе региона. На юге области, в Ростове, температура воздуха в конце марта подобралась к отметке в +25 градусов.
Синоптики объяснили столь жаркое окончание марта субтропическим циклоном. Его пик придется на 2 апреля.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о жарком лете в Ростовской области. Высокая температура воздуха будет держаться на всем юге России. Также эксперт предупредил об отсутствии летом обильных осадков.
Что касается апрельской погоды, то и Вильфанд, и климатолог Александр Иошпа сошлись на том, что месяц будет жарким. Однако, по прогнозам последнего, стоит ждать умеренных осадков.
Также синоптики дали прогноз, когда ждать похолодания в Ростовской области. Температура воздуха может опуститься уже на следующей неделе.