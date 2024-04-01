Жара в Ростовской области побила рекорд 77-летней давности

В воскресенье, 1 марта, в Черткове средняя температура воздуха поднялась до отметки в рекордные +22,6 градуса. Ранее самое теплое 31 марта в городе было зафиксировано в 1947 году. Тогда в Черткове столбики термометров поднялись до +20,3 градуса.