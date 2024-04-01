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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области

Жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области

1 апреля 2024, 10:17
Фото: rostovgazeta.ru
Жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области

Жесткая авария с троллейбусом и машинами произошла в Ростове-на-Дону 1 апреля

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием троллейбуса и нескольких автомобилей рядом со зданием правительства региона, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что на пересечении Ворошиловского и Садовой на крыше лежит внедорожник. Рядом виден и другой поврежденный транспорт.

«Водитель Subaru пытался успеть проехать перекресток, но горел красный. По Садовой уже двигались на зеленый свет», — пишут ростовчане о причинах ДТП.

Жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области
Видео: rostovgazeta.ru
Пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
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Из-за аварии на этом участке образовались серьезные заторы на дорогах.Из-за аварии на этом участке образовались серьезные заторы на дорогах.
Из-за аварии на этом участке образовались серьезные заторы на дорогах.
Фото: Яндекс.Карты
на пересечении Ворошиловского и Садовой на крыше лежит внедорожник.на пересечении Ворошиловского и Садовой на крыше лежит внедорожник.
на пересечении Ворошиловского и Садовой на крыше лежит внедорожник.
Фото: rostovgazeta.ru

Отмечается, что это и привело к столкновению. Из-за аварии на этом участке образовались серьезные заторы на дорогах.

Добавим, что официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало, она уточняется.

Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Массовая авария#Авария#Происшествия
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