Жесткая авария с троллейбусом произошла у здания правительства Ростовской области

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Они рассказали, что на пересечении Ворошиловского и Садовой на крыше лежит внедорожник. Рядом виден и другой поврежденный транспорт.
«Водитель Subaru пытался успеть проехать перекресток, но горел красный. По Садовой уже двигались на зеленый свет», — пишут ростовчане о причинах ДТП.
Отмечается, что это и привело к столкновению. Из-за аварии на этом участке образовались серьезные заторы на дорогах.
Добавим, что официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало, она уточняется.
Ранее пассажирский автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.