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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Жители Ростовской области напуганы змеями на улицах и могилами на кладбище

Жителей Ростовской области пугают змеи на улицах и могилы на кладбище

1 апреля 2024, 15:26
Фото: wangstdo/freepik
Жители Ростовской области напуганы змеями на улицах и могилами на кладбище
Змей стали чаще замечать на улицах в Ростовской области, тем временем жительница Ростова пожаловалась на состояние Северного кладбища, а глава управления МЧС решил экстравагантно проверить своих подчиненных в Новошахтинске.

Заброшенное кладбище

Жительница Ростова Елена обратилась в редакцию RostovGazeta с жалобой на состояние Северного кладбища. Она посетила его на днях, чтобы навести порядок рядом с могилами родственников.

Женщина рассказала, что кладбище выглядит абсолютно заброшенным и неухоженным. Сухие деревья падают там буквально на могилы. К последним тяжело подобраться из-за огромных зарослей.

«Свалок пока нет — люди только начинают наводить порядок. Свалки появятся позже. Но то, что творится сейчас — это тихий ужас», — говорит ростовчанка.

Она предупредила, что сухие прутья деревьев на жаре могут легко загореться. К тому же в шок повергло то, что на кладбище есть много вырытых под могилы ям. В них сбрасывают мусор и ветки.

В администрации кладбища корреспонденту RostovGazeta заявили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым якобы ничего не сделать. С другими вопросами по уборке там направили в Службу городских кладбищ. Правда, в этом ведомстве в рабочие часы на телефонные звонки никто не ответил.

В администрации кладбища корреспонденту RostovGazeta заявили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым якобы ничего не сделатьВ администрации кладбища корреспонденту RostovGazeta заявили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым якобы ничего не сделать
В администрации кладбища корреспонденту RostovGazeta заявили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым якобы ничего не сделать
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru
Стоят вырытые могилы: ростовчанка осталась в ужасе от состояния Северного кладбища
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Клубки змей

В социальных сетях жители Ростовской области стали жаловаться на огромное количество змей. Они стали выползать с наступлением тепла.

У некоторых водоемов жители замечали целые клубки змей, греющихся на солнце.

Пользователи соцсетей просят друг друга быть аккуратней и внимательней. Пик активности змей выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают только осенью.

Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах
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Проверка вышла из-под контроля

Telegram-канал Baza рассказал о недавнем инциденте в Новошахтинске. Там глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов посетил с проверкой местную пожарную часть.

Он обратил внимание, что рядом с частью стоял пожарный автомобиль с ключами внутри, но без охраны. Тогда Филиппов решил проверить сотрудников. Он сел сел за руль пожарного авто и уехал. Никто даже не стал его останавливать.

Возможно, пожарные заметили, что автомобилем решил воспользоваться руководитель и потому решили ему не препятствовать. Официальных комментариев и объяснений ситуации не поступало.

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