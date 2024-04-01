Жителей Ростовской области пугают змеи на улицах и могилы на кладбище

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Жительница Ростова Елена обратилась в редакцию RostovGazeta с жалобой на состояние Северного кладбища. Она посетила его на днях, чтобы навести порядок рядом с могилами родственников.
Женщина рассказала, что кладбище выглядит абсолютно заброшенным и неухоженным. Сухие деревья падают там буквально на могилы. К последним тяжело подобраться из-за огромных зарослей.
«Свалок пока нет — люди только начинают наводить порядок. Свалки появятся позже. Но то, что творится сейчас — это тихий ужас», — говорит ростовчанка.
Она предупредила, что сухие прутья деревьев на жаре могут легко загореться. К тому же в шок повергло то, что на кладбище есть много вырытых под могилы ям. В них сбрасывают мусор и ветки.
В администрации кладбища корреспонденту RostovGazeta заявили, что падающие сухие деревья — это частое явление, с которым якобы ничего не сделать. С другими вопросами по уборке там направили в Службу городских кладбищ. Правда, в этом ведомстве в рабочие часы на телефонные звонки никто не ответил.
В социальных сетях жители Ростовской области стали жаловаться на огромное количество змей. Они стали выползать с наступлением тепла.
У некоторых водоемов жители замечали целые клубки змей, греющихся на солнце.
Пользователи соцсетей просят друг друга быть аккуратней и внимательней. Пик активности змей выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают только осенью.
Telegram-канал Baza рассказал о недавнем инциденте в Новошахтинске. Там глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов посетил с проверкой местную пожарную часть.
Он обратил внимание, что рядом с частью стоял пожарный автомобиль с ключами внутри, но без охраны. Тогда Филиппов решил проверить сотрудников. Он сел сел за руль пожарного авто и уехал. Никто даже не стал его останавливать.
Возможно, пожарные заметили, что автомобилем решил воспользоваться руководитель и потому решили ему не препятствовать. Официальных комментариев и объяснений ситуации не поступало.