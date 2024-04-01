Жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году

С начала года средняя стоимость жилья в новостройках города достигла 5,9 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в этом сегменте рынка подорожала до 4,8 миллиона рублей. Таким образом, рост цены год к году составил 20%. При этом только за первый квартал 2024 года новостройки Ростова подорожали на 10%.