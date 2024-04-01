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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году

Жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году

1 апреля 2024, 17:34
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году
Жилье на первичном рынке в Ростове продолжает дорожать, несмотря на падение спроса, следует из данных «Авито Недвижимости», оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

С начала года средняя стоимость жилья в новостройках города достигла 5,9 миллиона рублей. Однокомнатная квартира в этом сегменте рынка подорожала до 4,8 миллиона рублей. Таким образом, рост цены год к году составил 20%. При этом только за первый квартал 2024 года новостройки Ростова подорожали на 10%.

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При этом продолжает расти предложение в этом сегменте рынка. Количество предлагаемого в новостройках Ростова жилья увеличилось на 39% за год.

Но как будут раскупать эти квартиры, остается вопросом. Ведь спрос на первичное жилье в Ростове упал на 12% с начала года.

Аналитики связывают такую тенденцию с трудностями, которые возникают при взятии ипотеки на новостройку. Например, первоначальный взнос вырос до 30%, а по семейной ипотеке появились ограничения по количеству таких кредитов у заемщика одновременно.

Напомним, ранее сообщалось, что больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными.

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