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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Большое количество змей появилось на улицах в Ростовской области

Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах

1 апреля 2024, 05:21
Фото: 1MI

Большое количество змей появилось на улицах в Ростовской области

Жители Ростовской области заметили змей, которые появились с потеплением, сообщили они в соцсетях.

Местный житель возле водоема заметил клубок змей, которые грелись на солнце. Он попросил остальных быть внимательными.

«С приходом тепла проснулись змеи. Они очень любят погреться на солнышке», — говорится в публикации. Где именно он их заметил, не раскрывается.

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Пользователи в комментариях написали, что их напугало происходящее. Хотя некоторые спокойно отреагировали на змей.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее в донском регионе предупреждали о вышедших из спячки гадюках. Пик активности выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают только осенью.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Змеи#Водоем#Потепление
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