Жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Местный житель возле водоема заметил клубок змей, которые грелись на солнце. Он попросил остальных быть внимательными.
«С приходом тепла проснулись змеи. Они очень любят погреться на солнышке», — говорится в публикации. Где именно он их заметил, не раскрывается.
Пользователи в комментариях написали, что их напугало происходящее. Хотя некоторые спокойно отреагировали на змей.
Ранее в донском регионе предупреждали о вышедших из спячки гадюках. Пик активности выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают только осенью.