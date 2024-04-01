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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Жителя Новошахтинска задержали из-за готовности устроить теракт

Жителя Новошахтинска задержали из-за готовности устроить теракт

1 апреля 2024, 07:48
Фото: sledcom.ru / иллюстрация
Жителя Новошахтинска задержали из-за готовности устроить теракт
Управление Федеральной службы безопасности по Ростовской области задержали жителя Новошахтинска, подозреваемого в организации террористического сообщества и подготовке теракта, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность жителя Новошахтинска, который был связан с запрещенной в России террористической организацией.

Ведомству стало известно, что мужчина связался с данной организацией и сообщил, что готов совершать диверсии и террористические акты.

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В настоящее время подозреваемого задержали, у него изъяли средства связи, которые использовались мужчиной для контактов с представителем террористической организации. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Ростове осудили Асадулу Абдулаева, который вступил в террористическую ячейку и воевал против правительства Сирии. Он отправился в колонию на 18 лет.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Арест#Уголовное дело#Террористическая организация#Происшествия#УФСБ России
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