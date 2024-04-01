Жителя Новошахтинска задержали из-за готовности устроить теракт

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность жителя Новошахтинска, который был связан с запрещенной в России террористической организацией.
Ведомству стало известно, что мужчина связался с данной организацией и сообщил, что готов совершать диверсии и террористические акты.
В настоящее время подозреваемого задержали, у него изъяли средства связи, которые использовались мужчиной для контактов с представителем террористической организации. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее в Ростове осудили Асадулу Абдулаева, который вступил в террористическую ячейку и воевал против правительства Сирии. Он отправился в колонию на 18 лет.