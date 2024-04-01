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Published Сегодня, 12:50

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Updated Сегодня, 12:52

Жителя Ростовской области оставили без двери из-за запаха трупов

Жителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха трупов

1 апреля 2024, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
Жителя Ростовской области оставили без двери из-за запаха трупов
Житель Ростовской области Алексей Беляев остался без бытовой техники из-за выломанной по ошибке двери в его квартиру, свою историю он рассказал «НТВ».

Когда Беляева не было дома, его соседи позвонили в полицию и заявили, что якобы чувствуют трупный запах, исходящий из его квартиры. На место прибыли спасатели, полиция и местные власти. Они выломали дверь в жилище, однако трупов или других источников зловония не нашли.

Со слов Беляева, правоохранительные органы просто уехали с места событий, не опечатав дверь. Когда мужчина вернулся в квартиру, то не досчитался бытовой техники.

«Была газовая печка, холодильник и стиральная машинка», — вспоминает Беляев.

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Он объясняет, что никто перед тем как выломать дверь с ним не связался. Понять же теперь, кто обязан компенсировать траты на установку новой двери и покупку техники, тяжело, так как органы, участвовавшие в проверке квартиры, перекладывают ответственность друг на друга. Беляев намерен обратиться в суд.

Он отметил, что ко всему прочему трупный запах в доме никуда не пропал.

Ранее трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова.

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