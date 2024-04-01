Жителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха трупов

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Когда Беляева не было дома, его соседи позвонили в полицию и заявили, что якобы чувствуют трупный запах, исходящий из его квартиры. На место прибыли спасатели, полиция и местные власти. Они выломали дверь в жилище, однако трупов или других источников зловония не нашли.
Со слов Беляева, правоохранительные органы просто уехали с места событий, не опечатав дверь. Когда мужчина вернулся в квартиру, то не досчитался бытовой техники.
«Была газовая печка, холодильник и стиральная машинка», — вспоминает Беляев.
Он объясняет, что никто перед тем как выломать дверь с ним не связался. Понять же теперь, кто обязан компенсировать траты на установку новой двери и покупку техники, тяжело, так как органы, участвовавшие в проверке квартиры, перекладывают ответственность друг на друга. Беляев намерен обратиться в суд.
Он отметил, что ко всему прочему трупный запах в доме никуда не пропал.
Ранее трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова.