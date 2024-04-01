Жителя Ростовской области оставили без двери и холодильника из-за запаха трупов

Когда Беляева не было дома, его соседи позвонили в полицию и заявили, что якобы чувствуют трупный запах, исходящий из его квартиры. На место прибыли спасатели, полиция и местные власти. Они выломали дверь в жилище, однако трупов или других источников зловония не нашли.