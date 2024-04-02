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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Блогер из Ростовской области планирует пойти фронт после оскорбления бойцов СВО

Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт

2 апреля 2024, 12:53
Фото: mil.ru
Блогер из Ростовской области планирует пойти фронт после оскорбления бойцов СВО

Блогер из Ростовской области планирует пойти фронт после оскорбления бойцов СВО

В Ростовской области 19-летний блогер Илья Чеботарев заявил о намерении отправиться в зону СВО после скандала с оскорблением военных и россиян в целом, об этом сообщили СМИ.

Портал «Южная служба новостей» рассказал, что житель Матвеева Кургана 19-летний блогер Илья Чеботарев заявил о желании нести военную службу.

По предварительной информации, молодой человек принял решение отправиться в зону СВО после скандала, разгоревшегося из-за его роликов, опубликованных в его Telegram-канале и TikTok-аккаунте. В издании уточнили, что на видео молодой дончанин оскорблял собственных сограждан по национальному признаку, отрицательно высказывался в отношении участников СВО и действующей власти, критикуя существующий политический режим. Как оказалось, аудитория блогера его позицию не разделяла и отправила дончанина в «бан».

Однако наибольший общественный резонанс вызвали высказывания Чеботарева о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». После этого на контент Чеботарева обрушился шквал жалоб.

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Спустя время блогера задержали сотрудники полиции, мужчина управлял автомобилем без водительских прав и оказал сопротивление правоохранителям.Спустя время блогера задержали сотрудники полиции, мужчина управлял автомобилем без водительских прав и оказал сопротивление правоохранителям.
Спустя время блогера задержали сотрудники полиции, мужчина управлял автомобилем без водительских прав и оказал сопротивление правоохранителям.
Фото: «Южная служба новостей»

Спустя время блогера задержали сотрудники полиции, мужчина управлял автомобилем без водительских прав и оказал сопротивление правоохранителям.

В отношении него возбудили административное дело и обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, но даже на суде дончанин свою вину не признал. Илья Чеботарев получил пять суток ареста и в это же время записал видео с раскаянием, обратившись к россиянам и участникам СВО, попросив у них прощения.

«Я готов идти плечом к плечу и нести службу», — заявил Илья Чеботарев.

Ранее в Ростовской области проверили и оштрафовали стримершу, оскорбившую участников СВО в прямом эфире.

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