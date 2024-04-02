Оскорбивший бойцов СВО блогер из Ростовской области решил пойти фронт

В отношении него возбудили административное дело и обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, но даже на суде дончанин свою вину не признал. Илья Чеботарев получил пять суток ареста и в это же время записал видео с раскаянием, обратившись к россиянам и участникам СВО, попросив у них прощения.