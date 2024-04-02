Бывший мэр Чернышев назвал причины, из-за которых Ростов остался без метро

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Во время своей беседы с корреспондентом издания «Нация» бывший глава администрации Ростова Михаил Чернышев ответил на вопросы о неудавшемся строительстве метро, который волнует горожан долгие годы.
По словам Чернышева, на пути реализации проекта появилось несколько трудностей, которые Ростову не удалось преодолеть. Бывший мэр рассказал, что строительство метро всегда является сложным и дорогостоящим проектом. По его мнению, реализовать такой проект без помощи федерального и областного бюджета невозможно.
«И мы на нее[прим. редакции — помощь] рассчитывали. Выполнили технический проект, привлекли структуры, работавшие с дирекцией Московского метрополитена, заложили в проектирование деньги…», — рассказал Михаил Чернышев, добавив, что городские власти столкнулись с сопротивлением со стороны области.
Бывший мэр Чернышев объяснил, что власти Ростовской области изучили, как развивают проекты метров в других городах и увидели проблемы в инициативе, после чего регион отдал предпочтение проекту развития скоростного трамвая.
Михаил Чернышев добавил, что, по его мнению, застройка Ростова настолько сложная и плотная, что он с трудом представляет, как власти собираются «пробивать коридоры» для трамваев.
«Метро в этом плане намного проще, а вот по затратам, конечно же, гораздо дороже», — в заключение добавил бывший мэр.
Ранее общественники выступили против строительства трамвайных путей на Северном.