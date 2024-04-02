Бывший мэр Чернышев назвал причины, из-за которых Ростов остался без метро

По словам Чернышева, на пути реализации проекта появилось несколько трудностей, которые Ростову не удалось преодолеть. Бывший мэр рассказал, что строительство метро всегда является сложным и дорогостоящим проектом. По его мнению, реализовать такой проект без помощи федерального и областного бюджета невозможно.