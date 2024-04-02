Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Ограничения будут действовать с 08.30 мск 4 апреля до 08.00 5 числа. Это затронет улицы Сиверса, Филимоновская и Эстонская.
Причиной станут технические работы, связанные с переподключением участка водопроводной сети.
Кроме того, с 09.00 04 апреля до 02.00 05 числа воды не будет на улицах Зоологическая, Сентябрьская, Курская, в переулке Дальний. В этот период пройдут работы на водопроводной линии.
Ранее стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону.
До этого появилась информация, что в части донского региона тарифы на воду вырастут в два раза в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.