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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля

Часть Ростова-на-Дону останется без воды с 4 апреля

2 апреля 2024, 05:22
Фото: 1MI
На нескольких улицах Ростова-на-Дону отключат водоснабжение с 4 апреля, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 08.30 мск 4 апреля до 08.00 5 числа. Это затронет улицы Сиверса, Филимоновская и Эстонская.

Причиной станут технические работы, связанные с переподключением участка водопроводной сети.

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Кроме того, с 09.00 04 апреля до 02.00 05 числа воды не будет на улицах Зоологическая, Сентябрьская, Курская, в переулке Дальний. В этот период пройдут работы на водопроводной линии.

Ранее стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону.

До этого появилась информация, что в части донского региона тарифы на воду вырастут в два раза в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отключение воды#Водоснабжение#Технические работы
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