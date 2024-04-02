Движение перекроют на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону до 30 ноября

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Причиной станут работы по модернизации тепловой сети, они пройдут с 16 апреля по 30 ноября. В это время запретят проезд от улицы 2-я Краснодарская №169Бс1 до Малиновского.
Кроме того, нельзя будет проехать от 2-й Краснодарской №163 до дома №86 и от здания №129 до улицы Сказочная.
В департаменте уточнили, что с 17 апреля по 17 июня запретят движение на Шаумяна на участке от Халтуринского до здания №36 по Шаумяна. В этом случае необходимо провести работы на подземных коммуникациях.
Ранее стало известно, что в Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тысяч рублей за метр.