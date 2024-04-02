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Движение перекроют на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону до 30 ноября

Движение перекроют на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону до 30 ноября

2 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
Движение перекроют на 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону до 30 ноября
В Ростове-на-Дону в части улицы 2-я Краснодарская ограничат движение на несколько месяцев, сообщили в департаменте автодорог.

Причиной станут работы по модернизации тепловой сети, они пройдут с 16 апреля по 30 ноября. В это время запретят проезд от улицы 2-я Краснодарская №169Бс1 до Малиновского.

Кроме того, нельзя будет проехать от 2-й Краснодарской №163 до дома №86 и от здания №129 до улицы Сказочная.

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с 16 апреля по 30 ноября запретят проезд от улицы 2-я Краснодарская №169Бс1 до Малиновского.с 16 апреля по 30 ноября запретят проезд от улицы 2-я Краснодарская №169Бс1 до Малиновского.
с 16 апреля по 30 ноября запретят проезд от улицы 2-я Краснодарская №169Бс1 до Малиновского.
Фото: Яндекс.Карты

В департаменте уточнили, что с 17 апреля по 17 июня запретят движение на Шаумяна на участке от Халтуринского до здания №36 по Шаумяна. В этом случае необходимо провести работы на подземных коммуникациях.

Ранее стало известно, что в Ростове строительство дороги в Александровке оценили в 334 тысяч рублей за метр.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Движение#Ограничение
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