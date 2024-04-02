Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Во вторник, 2 апреля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание горожан на то, что последние несколько дней в южной столице держится очень жаркая для апреля погода — температура воздуха достигает +27-28 градусов. При этом центральное отопление продолжает работать, что становится причиной многочисленных жалоб ростовчан, измученных жарой в квартирах и большими расходами на услуги отопления. Горожане призывают власти объявить о завершении отопительного сезона и закончить отапливать дома.
По словам Алексея Логвиненко, теплоснабжающие организации уже снизили температуру теплоносителя с 90 до 70°C. Сделать ее еще ниже невозможно, поскольку это приведет к снижению температуры горячей воды, которая должна быть не ниже 65°C.
Кроме того, глава администрации напомнил, что если в ближайшие дни в Ростове резко похолодает, то «прикрутить» системы обратно уже не получится. На перезапуск системы теплоснабжения с возобновлением циркуляции воды потребуется на меньше двух недель.
Алексей Логвиненко призывает дончан поучаствовать в голосовании и решить, когда завершить отопительный сезон — с 8 или 15 апреля. Отдать свой голос можно в опросе в Telegram-канале главы администрации по прямой ссылке. В настоящий момент 74% участников опроса выступают за завершение отопительного сезона, хотя с 3 апреля в городе похолодает до +18 градусов.
Ранее стало известно, где и когда отключат горячую воду в Ростове в апреле.