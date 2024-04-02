Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях

Во вторник, 2 апреля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание горожан на то, что последние несколько дней в южной столице держится очень жаркая для апреля погода — температура воздуха достигает +27-28 градусов. При этом центральное отопление продолжает работать, что становится причиной многочисленных жалоб ростовчан, измученных жарой в квартирах и большими расходами на услуги отопления. Горожане призывают власти объявить о завершении отопительного сезона и закончить отапливать дома.