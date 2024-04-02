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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Изнемогающие от жары ростовчане требуют отключить центральное отопление

Из-за аномальной жары в Ростове в квартирах снизили температуру в батареях

2 апреля 2024, 12:31
Фото: freepik
Изнемогающие от жары ростовчане требуют отключить центральное отопление

Власти предложили ростовчанам голосовать за завершение отопительного сезона

В Ростове власти вынесли на голосование горожан решение о завершении отопительного сезона, подробности появились в Telegram-канале Алексея Логвиненко.

Во вторник, 2 апреля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание горожан на то, что последние несколько дней в южной столице держится очень жаркая для апреля погода — температура воздуха достигает +27-28 градусов. При этом центральное отопление продолжает работать, что становится причиной многочисленных жалоб ростовчан, измученных жарой в квартирах и большими расходами на услуги отопления. Горожане призывают власти объявить о завершении отопительного сезона и закончить отапливать дома.

По словам Алексея Логвиненко, теплоснабжающие организации уже снизили температуру теплоносителя с 90 до 70°C. Сделать ее еще ниже невозможно, поскольку это приведет к снижению температуры горячей воды, которая должна быть не ниже 65°C.

Стало известно, когда отключат отопление в Ростове-на-Дону
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Кроме того, глава администрации напомнил, что если в ближайшие дни в Ростове резко похолодает, то «прикрутить» системы обратно уже не получится. На перезапуск системы теплоснабжения с возобновлением циркуляции воды потребуется на меньше двух недель.

Алексей Логвиненко призывает дончан поучаствовать в голосовании и решить, когда завершить отопительный сезон — с 8 или 15 апреля. Отдать свой голос можно в опросе в Telegram-канале главы администрации по прямой ссылке. В настоящий момент 74% участников опроса выступают за завершение отопительного сезона, хотя с 3 апреля в городе похолодает до +18 градусов.

Ранее стало известно, где и когда отключат горячую воду в Ростове в апреле.

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