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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков

Мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков

2 апреля 2024, 11:45
Фото: nalog.gov.ru
Мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков
В России, в том числе Ростовской области, появились мошенники, которые представляются сотрудниками налоговой, сообщает в Telegram Центробанк.

Мошенники утверждают, что являются представителями налоговой. Они отправляют электронное письмо и просят предоставить декларацию о доходах, перейдя по ссылке.

Если человек это делает, то на открывшейся странице ему предлагаю ввести личные данные и реквизиты банковской карты под предлогом идентификации налогоплательщика.

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В действительности, злоумышленники собирают данные с целью кражи денег, а оставленная информация может быть использована для новых попыток мошенничества.

Местных жителей попросили не реагировать на такие сообщения.

Ранее глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Мошенничество#Налоговики
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