Мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Мошенники утверждают, что являются представителями налоговой. Они отправляют электронное письмо и просят предоставить декларацию о доходах, перейдя по ссылке.
Если человек это делает, то на открывшейся странице ему предлагаю ввести личные данные и реквизиты банковской карты под предлогом идентификации налогоплательщика.
В действительности, злоумышленники собирают данные с целью кражи денег, а оставленная информация может быть использована для новых попыток мошенничества.
Местных жителей попросили не реагировать на такие сообщения.
Ранее глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников.