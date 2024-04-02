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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Власти рассказали, где построят дорогу в Ростове-на-Дону

Новая дорога появится в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону

2 апреля 2024, 09:59
Фото: 1MI
Власти рассказали, где построят дорогу в Ростове-на-Дону
Власти Ростова-на-Дону разрешили составить документацию по планировке территории для создания дороги, говорится в документах на сайте администрации.

Речь идет о проекте планировки и межевания территории. Это позволит реализовать проект создания дороги от перекрестка Вересаева — Берберовская до въезда в зону бывшего аэропорта с Шолохова. Ее площадь составит 17 гектаров.

Документацию нужно успеть подготовить в течение пяти месяцев. Постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году
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Фото: rostov-gorod.ru

Теперь департамент автодорог должен получить задание на подготовку нужных документов.

Ранее стало известно, что в донской столице отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году.

До этого RostovGazeta писала о том, почему в донском регионе плохие дороги.

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#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аэропорт#Дороги#Территория#Проект планировки
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