Новая дорога появится в районе старого аэропорта в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Речь идет о проекте планировки и межевания территории. Это позволит реализовать проект создания дороги от перекрестка Вересаева — Берберовская до въезда в зону бывшего аэропорта с Шолохова. Ее площадь составит 17 гектаров.
Документацию нужно успеть подготовить в течение пяти месяцев. Постановление уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Теперь департамент автодорог должен получить задание на подготовку нужных документов.
Ранее стало известно, что в донской столице отремонтируют дороги на 27 улицах в 2024 году.
До этого RostovGazeta писала о том, почему в донском регионе плохие дороги.