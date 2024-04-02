Острый дефицит курьеров наметился в Ростове-на-Дону

«У такой доставки есть ряд преимуществ — она дешевле услуг авто- и вело-исполнителей, и если нужно отправить не тяжелую посылку, еду, документы, цветы, выбор часто делают в пользу пеших специалистов. К тому же такие курьеры могут работать круглый год, в то время как обладатели электротранспорта могут развозить заказы, только когда это позволяет погода. Пешие исполнители также не зависят от пробок», — поясняют аналитики.