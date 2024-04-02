Острый дефицит курьеров наметился в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Большая популярность курьеров на рынке труда объясняется развитием электронной коммерции, ростом онлайн-продаж и рынка доставки готовой еды. Спрос на курьеров растет как среди работодателей, так и среди пользователей услуг доставки.
Одними из самых востребованных в Ростове за год стали курьеры-водители. Спрос на них вырос на 218%.
«Это легко объяснить — такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, в частности, доставлять тяжелые грузы на большие расстояния», — отмечают аналитики.
Доставка на авто занимает самый большой сегмент рынка. Ее доля от общего спроса на курьерские услуги составляет 91%. За год этот показатель вырос почти на треть 63%.
Сами курьеры-водители также стали активнее предлагать свои услуги. Количество таких специалистов год к году выросло на 159%.
На 369% вырос в Ростове спрос на курьеров на электротранспорте. Сами ростовчане также активно идут в эту сферу за заработком. Число курьеров на велосипеде или самокате выросло в городе в три раза за год.
«Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше», — отмечают эксперты «Авито Услуги».
Растет спрос и на пеших курьеров. Их услугами стали пользоваться на 93% чаще.
«У такой доставки есть ряд преимуществ — она дешевле услуг авто- и вело-исполнителей, и если нужно отправить не тяжелую посылку, еду, документы, цветы, выбор часто делают в пользу пеших специалистов. К тому же такие курьеры могут работать круглый год, в то время как обладатели электротранспорта могут развозить заказы, только когда это позволяет погода. Пешие исполнители также не зависят от пробок», — поясняют аналитики.
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