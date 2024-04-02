Порок сердца — следствие невылеченных ангин

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:20
Он отметил, что пороки сердца могут быть врожденными или ревматическими, и все они являются результатом невылеченной ангины, пишет pravda.ru.
Оториноларинголог Андрей Овчинников посоветовал не удалять миндалины без серьезных показаний. По его словам, миндалины играют роль фильтра, который защищает организм от инфекций. Он пояснил, что разнообразная и агрессивная инфекция начинает атаковать целевые органы нашего организма, такие как суставы, почки и сердце.