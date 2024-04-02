Порок сердца — следствие невылеченных ангин

Оториноларинголог Андрей Овчинников посоветовал не удалять миндалины без серьезных показаний. По его словам, миндалины играют роль фильтра, который защищает организм от инфекций. Он пояснил, что разнообразная и агрессивная инфекция начинает атаковать целевые органы нашего организма, такие как суставы, почки и сердце.