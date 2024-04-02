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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Порок сердца — следствие невылеченных ангин

2 апреля 2024, 06:17
Во время последнего выпуска программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», доктор Александр Мясников предупредил, что боль в горле при ангине может привести к возникновению сердечных заболеваний.

Он отметил, что пороки сердца могут быть врожденными или ревматическими, и все они являются результатом невылеченной ангины, пишет pravda.ru.

Оториноларинголог Андрей Овчинников посоветовал не удалять миндалины без серьезных показаний. По его словам, миндалины играют роль фильтра, который защищает организм от инфекций. Он пояснил, что разнообразная и агрессивная инфекция начинает атаковать целевые органы нашего организма, такие как суставы, почки и сердце.

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