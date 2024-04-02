Премиум-аккаунт, золото и скидки для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

Игроки смогут заработать дополнительное золото, выполняя ежедневные и еженедельные задачи. При попадании в «Топ-10» (по опыту в своей команде или заработка 30 000 чистого опыта в случайных боях на технике VI и более высокого уровней) пользователи опции «Мир танков. Мир кораблей» получат ценные награды — от 20 до 100 золота. Также будет доступен премиум-аккаунт, благодаря которому можно зарабатывать больше опыта и кредитов за каждый бой и ускорять продвижение в игре.