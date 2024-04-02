Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог

Несмотря на это, за 2023 год число ДТП только росло, в итоге жертвами аварий и пострадавшими стали 3,8 тысячи водителей, пассажиров и пешеходов. Кроме того, удалось выяснить, что 50% ДТП произошли на дорогах, где недавно прошел капремонт. В прокуратуре утверждают, предпринятые меры по обеспечению дорожной безопасности оказались недостаточными и неэффективными.