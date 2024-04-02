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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог

Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог

2 апреля 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог
В Ростовской области прокуратура обратила внимание губернатора на состояние донских дорог, которое привело к росту числа аварий, информацией поделилась пресс-служба донской прокуратуры.

Во вторник, 2 апреля, сотрудники прокуратуры объявили, что направили Василию Голубеву информацию о проблемах, возникших в сфере БДД.

По предварительной информации, прокуроры выявили нарушения в работе органов, ответственных за обеспечение безопасности на донских дорогах. Прокуроры отметили, что в 2023 году Минтранс отремонтировал и принял в эксплуатацию 75 участков донских дорог, общая протяженность которых составила более 260 километров.

Несмотря на это, за 2023 год число ДТП только росло, в итоге жертвами аварий и пострадавшими стали 3,8 тысячи водителей, пассажиров и пешеходов. Кроме того, удалось выяснить, что 50% ДТП произошли на дорогах, где недавно прошел капремонт. В прокуратуре утверждают, предпринятые меры по обеспечению дорожной безопасности оказались недостаточными и неэффективными.

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Теперь губернатору Василию Голубеву придется уделить личное внимание возникшим проблемам, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах Ростовской области.

Ранее стало известно, сколько людей погибли в авариях с начала 2024 года.

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