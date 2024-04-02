Ростов уступил Таганрогу и Азову в рейтинге городов с комфортной средой

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В понедельник, 1 апреля, федеральный Минстрой опубликовал «Индекс качества городской среды в разрезе городов и субъектов Российской Федерации за 2023 год», чтобы оценить состояние городской среды в более чем 1,1 тысячи населенных пунктов.
Так, согласно отчету Минстроя, в Ростовской области есть всего 23 города, индекс субъекта РФ составил 197 баллов и достиг планового значения. При этом в 65% донских городов оказалась благоприятная среда, хотя аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 52%.
Кроме того, Ростов-на-Дону вошел в топ-10 крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате, заняв шестое место с оценкой 223 балла. Краснодар обошел его с показателем 225 баллов, замыкая пятерку федеральных лидеров.
Власти добавили, что в рейтинг вошли еще 15 городов Ростовской области, часть из них набрали рекордные баллы в своей категории. Например, Аксай набрал 236 баллов в рейтинге малых городов с населением от 20 до 50 тысяч человек. Таганрог оказался в рейтинге больших городов с благоприятной средой, набрав 235 баллов, Азов завоевал 226 баллов в рейтинге средних городов с условно комфортным климатом.
Власти Ростовской области пояснили, что во время оценки городской среды учитывали 36 различных индикаторов, среди них упоминают оценку жилья, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также прилегающих к ним территорий, в том числе набережных и зеленых зон.
Ранее в Ростове рассказали, что при продлении проспекта Стачки планируется оборудовать велодорожки.