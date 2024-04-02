Ростов уступил Таганрогу и Азову в рейтинге городов с комфортной средой

Власти добавили, что в рейтинг вошли еще 15 городов Ростовской области, часть из них набрали рекордные баллы в своей категории. Например, Аксай набрал 236 баллов в рейтинге малых городов с населением от 20 до 50 тысяч человек. Таганрог оказался в рейтинге больших городов с благоприятной средой, набрав 235 баллов, Азов завоевал 226 баллов в рейтинге средних городов с условно комфортным климатом.