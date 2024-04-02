Ростовчанам назвали способ срочно продать квартиру

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Компании, размещающие объявления о срочном выкупе, делают это только в том случае, если им предоставят существенную скидку — от 30% до 50% от рыночной стоимости жилья. Квартиры приобретают перекупщики, которые стремятся купить недвижимость по более низкой цене с целью последующей выгодной перепродажи.
Многие задаются вопросом, как найти людей, готовых быстро приобрести недвижимость. Некоторые агентства имеют клиентов, заинтересованных в покупке квартир в определенных локациях, но по цене ниже рыночной. Они активно отслеживают рынок на предмет новых предложений.
Издание пишет, что такие покупатели осознают, что низкая цена обусловлена необходимостью срочной продажи, поэтому они быстро рассматривают варианты и принимают решение. Риэлторы в таких ситуациях должны эффективно и оперативно договариваться между сторонами относительно окончательной цены и сроков заключения сделки.
Необходимо осознавать, что продавец готов предоставить скидку с целью максимально быстрого получения денег от продажи своей недвижимости.
Ранее стало известно, что жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году.