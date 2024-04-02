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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Ростовчанам назвали способ срочно продать квартиру

Ростовчанам назвали способ срочно продать квартиру

2 апреля 2024, 14:51
Фото: freepik
Ростовчанам назвали способ срочно продать квартиру

В Ростове-на-Дону можно потерять до 50% стоимости при срочной продаже жилья

В России, в том числе Ростове-на-Дону, есть проверенные способы срочно продать квартиру, но можно потерять в стоимости, сообщает Newia.ru.

Компании, размещающие объявления о срочном выкупе, делают это только в том случае, если им предоставят существенную скидку — от 30% до 50% от рыночной стоимости жилья. Квартиры приобретают перекупщики, которые стремятся купить недвижимость по более низкой цене с целью последующей выгодной перепродажи.

Многие задаются вопросом, как найти людей, готовых быстро приобрести недвижимость. Некоторые агентства имеют клиентов, заинтересованных в покупке квартир в определенных локациях, но по цене ниже рыночной. Они активно отслеживают рынок на предмет новых предложений.

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Издание пишет, что такие покупатели осознают, что низкая цена обусловлена необходимостью срочной продажи, поэтому они быстро рассматривают варианты и принимают решение. Риэлторы в таких ситуациях должны эффективно и оперативно договариваться между сторонами относительно окончательной цены и сроков заключения сделки.

Необходимо осознавать, что продавец готов предоставить скидку с целью максимально быстрого получения денег от продажи своей недвижимости.

Ранее стало известно, что жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Скидка#Продажа квартиры#Срочная продажа#Рыночная стоимость
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