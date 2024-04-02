Ростовчанам назвали способ срочно продать квартиру

Компании, размещающие объявления о срочном выкупе, делают это только в том случае, если им предоставят существенную скидку — от 30% до 50% от рыночной стоимости жилья. Квартиры приобретают перекупщики, которые стремятся купить недвижимость по более низкой цене с целью последующей выгодной перепродажи.