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Рыбак на аромат чеснока приманил и выловил огромное количество карасей на Дону

Рыбак на аромат чеснока приманил и выловил огромное количество карасей на Дону

2 апреля 2024, 06:47
Фото: 1MI
Житель Ростовской области Денис Дымура при помощи приманки с ароматом чеснока смог выловить большое количество рыбы, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Рыбак рассказал, что отправился на реку Северский Донец рано утром и провел там несколько часов. Он взял прикормку с ароматом чеснока и это дало впечатляющие результаты.

Денис сообщил, что смог выловить более 20 рыб, в основном это были караси. А весь улов вышел на несколько килограммов, который он привез домой.

«Началась сильная поклевка, удилище сгибалось так сильно, что казалось будто рыба утянет его в воду», — уточнил собеседник. Он прислал нам фотографии, показав свой улов.

Фото: Фотографию прислал RostovGazeta Денис Дымура

Рыбак также уточнил, что весь улов поймал с одной позиции, не было необходимости ходить и искать лучшее место.

Добавим, что с 1 апреля ограничили рыбалку в Ростовской области из-за нереста. Где теперь запрещено ловить рыбу, читайте в материале RostovGazeta.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Рыбалка#Поклевка#Удочка
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