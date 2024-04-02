Рыбак на аромат чеснока приманил и выловил огромное количество карасей на Дону

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Рыбак рассказал, что отправился на реку Северский Донец рано утром и провел там несколько часов. Он взял прикормку с ароматом чеснока и это дало впечатляющие результаты.
Денис сообщил, что смог выловить более 20 рыб, в основном это были караси. А весь улов вышел на несколько килограммов, который он привез домой.
«Началась сильная поклевка, удилище сгибалось так сильно, что казалось будто рыба утянет его в воду», — уточнил собеседник. Он прислал нам фотографии, показав свой улов.
Рыбак также уточнил, что весь улов поймал с одной позиции, не было необходимости ходить и искать лучшее место.
Добавим, что с 1 апреля ограничили рыбалку в Ростовской области из-за нереста. Где теперь запрещено ловить рыбу, читайте в материале RostovGazeta.