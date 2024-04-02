С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области

В это время грузовики и фуры смогут ездить по дорогам только с 22.00 до 10.00 мск, при этом власти обращают внимание, что ограничения не действуют для пассажироперевозок автобусами, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧС, аварий или ремонта дорог.