С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В донском Минтрансе объявили, что с 20 мая по 31 августа на дорогах Ростовской области введут временные ограничения на движение большегрузов. Ограничения введут на период летней жары и повышения температуры выше +32 градусов.
В это время грузовики и фуры смогут ездить по дорогам только с 22.00 до 10.00 мск, при этом власти обращают внимание, что ограничения не действуют для пассажироперевозок автобусами, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧС, аварий или ремонта дорог.
Ранее в прокуратуре обратили внимание на удручающее состояние дорог Ростовской области.