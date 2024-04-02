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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области

С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области

2 апреля 2024, 16:21
Фото: 1MI
С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области
В Ростовской области на период летней жары запретят движение большегрузов по донским трассам, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В донском Минтрансе объявили, что с 20 мая по 31 августа на дорогах Ростовской области введут временные ограничения на движение большегрузов. Ограничения введут на период летней жары и повышения температуры выше +32 градусов.

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В это время грузовики и фуры смогут ездить по дорогам только с 22.00 до 10.00 мск, при этом власти обращают внимание, что ограничения не действуют для пассажироперевозок автобусами, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации ЧС, аварий или ремонта дорог.

Ранее в прокуратуре обратили внимание на удручающее состояние дорог Ростовской области.

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